В Харьковской области осудили женщину, которая ждала повторной оккупации села

Задержание подозреваемой. Фото: Харьковская областная прокуратура

Местная жительница села Новая Гнилица в Харьковской области публично отрицала осуществление вооруженной агрессии Россией против Украины и ждала повторной оккупации своего населенного пункта. Суд запретил ей занимать должности в органах государственной власти.

Об этом говорится в приговоре Чугуевского городского суда Харьковской области.

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Детали дела

В приговоре говорится, что после полномасштабного вторжения России в Украину, а именно с 15 марта 2022 года, 64-летняя жительница Харьковщины публично отрицала вооруженную агрессию РФ и призвала людей поддерживать решение государства-агрессора. Кроме того, она надеялась на повторную оккупацию своего села Новая Гнилица. Она высказывалась о том, что Россия "освобождает" местных жителей, а ВСУ наносят удары по своей территории.

Также известно, что в апреле 2024 года женщина заявляла, что "скоро в село снова придет Россия и жизнь наладится".

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину и дала согласие на рассмотрение обвинительного акта в ее отсутствие, на основании чего прокурор направил в суд обвинительный акт, к которому добавлено ходатайство о его рассмотрении в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.

Решение суда

Так, Чугуевский городской суд Харьковской области обвинил 64-летнюю жительницу Новой Гнилицы в коллаборационной деятельности и назначил ей наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти, управления, местного самоуправления и публичных службах сроком на десять лет.

Напомним, недавно мы писали, что в Харьковской области местная жительница передавала российским спецслужбам информацию о дислокации ВСУ. За совершенное нарушительницу привлекли к уголовной ответственности.

Кроме того, в Харькове мужчина распространял в запрещенной социальной сети "ВКонтакте" сообщения, в которых подвергал сомнению действия украинской армии и оправдывал оккупацию части территории Украины. Суд избрал для него наказание.