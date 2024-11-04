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На Харківщині жінка підтримувала Росію — суд виніс вирок

4 листопада 2024 21:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Харківщині жінка підтримувала Росію — суд виніс вирок
Молоток судді. Фото ілюстративне: Depositphotos
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харківській області суд визнав місцеву мешканку винною у публічному використанні комуністичної символіки і виправдуванні збройної агресії Росії. Її було засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі.

Про це повідомляється у матеріалах справи, яка зберігається в Реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Із травня 2021 до січня 2024 року жінка поширювала заборонену символіки і ворожу пропаганду в соцмережі "Facebook". Крім того, вона мала аккаунт і в російському "Вконтакте". Загалом жінка виставила близько 40 публікацій зображень прапору та гербу СРСР і портретів ватажків комуністичного режиму.

Крім того, обвинувачена в "Telegram" вела тривале листування з трьома абонентами, висловлюючи свої погляди на події військової агресії РФ проти України. 

28 лютого 2024 року помешкання підозрюваної обшукали. Обставини скоєного підтверджуються інформацією з її мобільного телефона.

У судовому засіданні жінка визнала вину і сказала, що, нібито, не знала про заборону використання комуністичної символіки, бо їй вчасно не попередили про це.

Вона вважала, що такими дописами зберігає памʼять про свого діда. Щодо виправдовування збройної агресії РФ проти України пояснила, що попала під "дурний вплив", думала що прийде Росія і їй буде краще жити, надіялася, що Харків здадуть без боїв.

Захист надав копії квитанцій про те, що обвинувачена у червні цього року перерахувала 1000 грн благодійному фонду "Повернись живим" і за кілька тижнів до вироку задонатила 400 грн на ЗСУ. Також адвокатка принесла в суд роздруківку з Facebook, де обвинувачена опублікувала вибачення перед громадянами за свої дії.

Що вирішив суд

Суд, обираючи покарання, звернув увагу на відсутність у цієї жінки емпатії та звичайного співчуття через масову загибель як українських військовослужбовців, так і мирного населення. Не зважаючи ні на що, вона постійно поширювала матеріали, які виправдовують збройну агресію Росії.

Жінку засудили до трех років і шести місяців реального увʼязнення. Суд не взяв до уваги публічне вибачення та 1400 гривень пожертви на ЗСУ та фонд повернись живим.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові поліція платила вебкам-студії для доказів. Суд призначив покарання жінці, яка надавала послуги. 

Також ми повідомляли, що в Харкові судили ченця-рецидивіста, який виманював у вірян гроші. 

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