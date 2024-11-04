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На Харьковщине женщина поддерживала Россию — суд вынес приговор

4 ноября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
В Харьковской области женщина поддерживала Россию — суд вынес приговор
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Depositphotos
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области суд признал местную жительницу виновной в публичном использовании коммунистической символики и оправдании вооруженной агрессии России. Она была приговорена к трем с половиной годам лишения свободы.

Об этом сообщается в материалах дела, хранящегося в Реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

С мая 2021 по январь 2024 года женщина распространяла запрещенную символики и враждебную пропаганду в соцсети "Facebook". Кроме того, она имела аккаунт и в российском "Вконтакте". В общей сложности женщина выставила около 40 публикаций изображений флага и герба СССР и портретов главарей коммунистического режима.

Кроме того, обвиняемая в "Telegram" вела длительную переписку с тремя абонентами, выражая свои взгляды на события военной агрессии РФ против Украины.

28 февраля 2024 года жилье подозреваемой обыскали. Обстоятельства совершенного подтверждаются информацией с мобильного телефона.

В судебном заседании женщина признала вину и сказала, что якобы не знала о запрете на использование коммунистической символики, потому что ей вовремя не предупредили об этом.

Она считала, что такими сообщениями хранит память своего деда. Относительно оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины объяснила, что попала под "дурное влияние", думала, что придет Россия и ей будет лучше жить, надеялась, что Харьков сдадут без боев.

Защита предоставила копии квитанций о том, что обвиняемая в июне этого года перечислила 1000 грн благотворительному фонду "Повернись живим" и за несколько недель до приговора задонатила 400 грн в ВСУ. Также адвокат принесла в суд распечатку из Facebook, где обвиняемая опубликовала извинения перед гражданами за свои действия.

Что решил суд

Суд, избирая наказание, обратил внимание на отсутствие у этой женщины эмпатии и обычного сострадания из-за массовой гибели как украинских военнослужащих, так и мирного населения. Несмотря ни на что, она постоянно распространяла материалы, оправдывающие вооруженную агрессию России.

Женщину приговорили к трем годам и шести месяцам реального заключения. Суд не принял во внимание публичные извинения и 1400 гривен пожертвования на ВСУ и фонд вернусь живым.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове полиция платила вебкам-студии для доказательств. Суд назначил наказание женщине, оказывавшей услуги.

Также мы сообщали, что в Харькове судили монаха-рецидивиста, который выманивал у верующих деньги.

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