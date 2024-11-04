На Харківщині жінка виправдовувала збройну агресію РФ

Затримання зловмисниці. Фото: Харківська обласна прокуратура

У місті Валки Харківської області 52-річна жінка виправдовувала збройну агресію Росію проти України та поширювала радянську символіку. За це вона отримала тюремний термін.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, 4 листопада.

Читайте також:

Деталі справи

Правоохоронці з'ясували, що у соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні, жінка поширювала дописи, які містять зображення символіки комуністичного тоталітарного режиму. На світлинах, зокрема, зображені серп і молот, георгіївська стрічка, п’ятикутна зірка, прапор і герб СРСР. Фотографії жінка супроводжувала підписами, вітаючи своїх читачів "с праздником великого октября".

Після початку повномасштабної війни обвинувачена стала активною учасницею проросійських чатів у Telegram. Там жінка ділилася своєю позицією — запевняла інших користувачів, що президент Росії "гуманний", стверджувала, що "Харків скоро буде Росією" та повторювала тези роспропаганди. Своєю чергою, українських патріотів вона називала "зомбованими та психічно хворими людьми".

Вирок суду

Під час судового засідання фігурантка визнала свою вину повністю та додала, що потрапила під "негативний вплив".

Валківський районний суд Харківської області визнав винною 52-річну жінку у поширенні, а також публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму, виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України). Їй призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові поліція платила вебкам-студії для доказів. Суд призначив покарання жінці, яка надавала послуги.

Також ми повідомляли, що в Харкові судили ченця-рецидивіста, який виманював у вірян гроші.