На Харьковщине женщина оправдывала вооруженную агрессию РФ

Задержание злоумышленницы. Фото: Харьковская областная прокуратура

В городе Валки Харьковской области 52-летняя женщина оправдывала вооруженную агрессию Россию против Украины и распространяла советскую символику. За это она получила тюремный срок.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, 4 ноября.

Читайте также:

Детали дела

Правоохранители выяснили, что в социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине, женщина распространяла сообщения, содержащие изображения символики коммунистического тоталитарного режима. На фотографиях, в частности, изображены серп и молот, георгиевская лента, пятиконечная звезда, флаг и герб СССР. Фотографии женщина сопровождала подписями, поздравляя своих читателей "со праздником великого октября".

После начала полномасштабной войны обвиняемая стала активной участницей пророссийских чатов в Telegram. Там женщина делилась своей позицией — уверяла других пользователей, что президент России "гуманный", утверждала, что "Харьков скоро будет Россией" и повторяла тезисы роспропаганды. В свою очередь, украинских патриотов она называла "зомбированными и психически больными людьми".

Приговор суда

В ходе судебного заседания фигурантка признала свою вину полностью и добавила, что попала под "негативное влияние".

Валковский районный суд Харьковской области признал виновной 52-летнюю женщину в распространении, а также публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима, оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2) УК Украины). Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове полиция платила вебкам-студии для доказательств. Суд назначил наказание женщине, оказывавшей услуги.

Также мы сообщали, что в Харькове судили монаха-рецидивиста, который выманивал у верующих деньги.