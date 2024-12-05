У Харкові засудили мешканця Ізюма за співпрацю з окупантами

Роздача російської гуманітарної допомоги в Ізюмі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Харкові судили мешканця села Комарівка, що у Ізюмському районі. Він добровільно пішов на співпрацю з окупантами під час їх перебування на території населеного пункту у 2022 році та погрожував односельцям за спробу протистояти російським військовим.

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду Харкова, який оприлюднений на Opendatabot.

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За матеріалами справи обвинувачений є уродженцем Луганщини. Він під час окупації села погодився виконувати різні вказівки представників так званої окупаційної влади. Зокрема, займався розповсюдженням гуманітарної допомоги та публічно агітував місцевих мешканців перейти на бік російських загарбників.

Свідки у суді повідомили, що чоловік активно говорив про те, що "Україна більше сюди не повернеться", закликав позбутися національної валюти та не заважати діям російських військових. Також вони розповіли, що обвинувачений привіз російський прапор та повісив його на будівлі сільради і погрожував всім, хто хотів чи просив зняти його.

Під час судового засідання обвинувачений не визнав своєї вини. За його словами, він займався гуманітарною допомогою, щоб підтримати жителів села у складний період. Мовляв, у населеному пункті не було нікого з представників органів влади та місцевого самоврядування, тож він перейняв ініціативу для підтримки населення. А щодо прапору заявив, що просив не чіпати його лише через страх наслідків, бо окупанти нібито перестануть возити допомогу та будуть заходити до всіх у будинки.

Вирок суду для колаборанта

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Як покарання йому призначено заборону обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування чи в органах, які надають публічні послуги, строком на 13 років.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів із моменту його оголошення.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові судили працівницю комунального підприємства, яка вдарила пляшкою в лице перехожого. А у Харківській області обрали покарання для чоловіка, який на смерть побив свою співмешканку.