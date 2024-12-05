Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Повісив прапор РФ та роздавав речі — у Харкові судили колаборанта arrow

Повісив прапор РФ та роздавав речі — у Харкові судили колаборанта

5 грудня 2024 14:51
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові засудили мешканця Ізюма за співпрацю з окупантами
Роздача російської гуманітарної допомоги в Ізюмі. Фото ілюстративне: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судили мешканця села Комарівка, що у Ізюмському районі. Він добровільно пішов на співпрацю з окупантами під час їх перебування на території населеного пункту у 2022 році та погрожував односельцям за спробу протистояти російським військовим.

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду Харкова, який оприлюднений на Opendatabot.

Читайте також:

Пішов на співпрацю з окупантами та звинуватив свідків у наклепі

За матеріалами справи обвинувачений є уродженцем Луганщини. Він під час окупації села погодився виконувати різні вказівки представників так званої окупаційної влади. Зокрема, займався розповсюдженням гуманітарної допомоги та публічно агітував місцевих мешканців перейти на бік російських загарбників. 

Свідки у суді повідомили, що чоловік активно говорив про те, що "Україна більше сюди не повернеться", закликав позбутися національної валюти та не заважати діям російських військових. Також вони розповіли, що обвинувачений привіз російський прапор та повісив його на будівлі сільради і погрожував всім, хто хотів чи просив зняти його.

Під час судового засідання обвинувачений не визнав своєї вини. За його словами, він займався гуманітарною допомогою, щоб підтримати жителів села у складний період. Мовляв, у населеному пункті не було нікого з представників органів влади та місцевого самоврядування, тож він перейняв ініціативу для підтримки населення. А щодо прапору заявив, що просив не чіпати його лише через страх наслідків, бо окупанти нібито перестануть возити допомогу та будуть заходити до всіх у будинки.

Вирок суду для колаборанта

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Як покарання йому призначено заборону обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування чи в органах, які надають публічні послуги, строком на 13 років.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів із моменту його оголошення.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові судили працівницю комунального підприємства, яка вдарила пляшкою в лице перехожого. А у Харківській області обрали покарання для чоловіка, який на смерть побив свою співмешканку. 

суд Харків правосуддя пропаганда Колаборант російська символіка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:38 Президентка Грузії відреагувала на санкції, які ввів Зеленський

15:37 Чи можна закрити Національний кешбек, уникнувши розкриття даних

15:35 Космічна сума — яка зарплата голови правління Нафтогазу

15:34 Допомога при народженні дитини зазнає змін — що буде у 2025 році

15:29 Зґвалтував і задушив — моторошний злочин на Одещині

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:25 Повернення з СЗЧ у 2024 році — правила для військовослужбовців

15:16 Лубінець повідомив, скільки будинків знищили російські загарбники

14:59 Мерія Одеси просить грошей у ОВА на глибоководний випуск — деталі

14:58 Субсидії та пільги для опалення дровами — що доступно українцям

14:55 Сибіга покинув зал ОБСЄ перед виступом Лаврова — відео

15:38 Президентка Грузії відреагувала на санкції, які ввів Зеленський

15:37 Чи можна закрити Національний кешбек, уникнувши розкриття даних

15:35 Космічна сума — яка зарплата голови правління Нафтогазу

15:34 Допомога при народженні дитини зазнає змін — що буде у 2025 році

15:29 Зґвалтував і задушив — моторошний злочин на Одещині

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:25 Повернення з СЗЧ у 2024 році — правила для військовослужбовців

15:16 Лубінець повідомив, скільки будинків знищили російські загарбники

14:59 Мерія Одеси просить грошей у ОВА на глибоководний випуск — деталі

14:58 Субсидії та пільги для опалення дровами — що доступно українцям

14:55 Сибіга покинув зал ОБСЄ перед виступом Лаврова — відео

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК