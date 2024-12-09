Жительница Луганской области передавала информацию оккупантам

Задержанная в здании прокуратуры. Фото: Харьковская прокуратура

Переселенка из Луганской области, которая помогала российским захватчикам взорвать оборону Харьковщины, решением суда проведет за решеткой шесть с половиной лет.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, 9 декабря.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что фигурантка дела, внутренне перемещенное лицо из Луганской области, после переезда жила в поселке Новопокровка Чугуевского района.

Прокуроры доказали, что в 2023 году через мессенджер "Телеграмм" она начала общаться с представителем Российской Федерации.

"Она сознательно собирала и передавала "куратору" информацию о Силах обороны", — говорится в сообщении.

Проживая около железной дороги, фигурантка систематически отслеживала движение, направление и количество украинской военной техники и предоставляла данные российскому представителю.

Она обозначала в Google картах фортификационные сооружения Сил обороны, а также места базирования украинских военнослужащих и отправляла их российскому куратору.

Известно, что деньги за распространение информации об украинской армии она не получала: это был сознательный выбор поддерживать государство-агрессор.

Также приверженность России фигурантка доказывала и в социальных сетях. В пророссийских чатах она поддерживала "русский мир". Так, женщина писала: "Я родом из Луганской области. Там все за Россию. И я с ними. Сижу в Харькове как ждун".

Переписка коллаборантки с куратором. Фото: Харьковская прокуратура

Сообщение о перемещении ВСУ. Фото: Харьковская прокуратура

Что решил суд

Суд учел все обстоятельства дела. Женщине было назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который делал документацию для вражеских АЭС. За пособничество государству-агрессору его приговорили к трем годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель села Комаровка Харьковской области во время оккупации населенного пункта сотрудничал с захватчиками. В частности, раздавал гуманитарную помощь и агитировал местных жителей перейти на сторону РФ.