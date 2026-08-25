На Харківщині знущалися над собаками: розслідування поліції

Собака у вольєрі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Чугуївщині поліція перевіряє два повідомлення про можливе жорстоке поводження з тваринами. Йдеться про побиття безпритульного собаки та загибель іншої тварини. Правоохоронці встановлюють обставини подій і причетних осіб. Окремо перевіряють інформацію з соцмереж та з'ясовують, чи були інші подібні випадки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Побиття собаки

21 серпня до відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції звернулася місцева мешканка. Вона повідомила, що вранці 19 серпня невідомий чоловік ударив палицею безпритульного собаку. Поліцейські встановлюють усі обставини події та намагаються з'ясувати, хто може бути до неї причетний.

Загибель тварини 23 серпня правоохоронці отримали ще одне повідомлення. Йшлося про загибель вуличного собаки, який помер уночі. Заявниця також розповіла, що раніше в цьому районі вже траплялися випадки загибелі тварин. Цю інформацію також перевіряють.

Повідомлення із соцмереж

Окремо поліція перевіряє інформацію, яка поширюється у соціальних мережах. У дописах йдеться про нібито відсікання голів цуценят. Водночас наразі правоохоронці не мають підтвердження цієї інформації.

Куди звертатися

Поліція просить людей, які могли бачити ці події або мають фото, відео чи інші матеріали, звернутися за номером 102. Такі дані можуть допомогти встановити обставини та причетних осіб.

Яке покарання

За жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Покарання залежить від обставин та наслідків дій. Якщо жорстоке поводження спричинило тварині біль і страждання, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 89 КУпАП.

Зловмисникам може загрожувати не лише штраф, а й ув’язнення. За статтею 299 Кримінального кодексу України за відповідний злочин передбачене обмеження або позбавлення волі на строк від 1 до 3 років. Якщо ж злочин вчинено за обтяжувальних обставин, покарання може становити від 5 до 8 років позбавлення волі.

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