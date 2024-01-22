В Харьковской области предатель "сливал" данные об ВСУ, которые получал от матери

Мужчина в наручниках на фоне решетки. Фото: Суд.Инфо

В Харьковской области будут заочно судить мужчину, который передавал информацию об ВСУ в Чугуевском районе, а данные собирал через свою мать. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Чем занимался предатель

Отмечается, что предателем оказался 37-летний уроженец города Волчанск Харьковской области. Установлено, что мужчина передавал российским спецслужбам данные о перемещении ВСУ в Чугуевском районе. Эту информацию он получал от матери и товарища, которые остались жить в регионе.

"В ходе разговоров предатель выспрашивал информацию, не скрывая, что делает это для российских спецслужб и с целью скорейшего захвата Харьковского региона. Собеседники в "беседах" использовали диалекты и наименования объектов в городе, которые понятны жителям", — говорится в сообщении.

Пока предателя объявили в розыск. Он проживает в Белгородской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Муж-предатель. Фото: Харьковская областная прокуратура

Информация о мужчине. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области прокуроры отстояли в апелляционном суде приговор коллаборанту, который передал оккупантам данные об участниках Антитеррористической операции. Ему оставили в силе приговор в виде шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве агента вражеской разведки. Мужчина наводил ракеты на больницы, в которых лечились военные.