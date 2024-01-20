На Харківщині правоохоронці викрили двох чоловіків, які здійснили розбійний напад

Слідчі дії правоохоронців. Фото: Національна поліція

На Харківщині двоє зловмисників напали на чоловіка, побили його та відібрали куртку, ключі та п'ять тисяч гривень. Перед тим вони запропонували потерпілому разом вжити алкоголь.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

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Двоє злочинців напали на чоловіка

30 грудня 26 та 27-річні мешканці міста Зміїв приїхали до свого знайомого в селище Безлюдівка. Крокуючи однією з вулиць, вони підійшли до компанії чоловіків та запропонували разом випити. 46-річний потерпілий пішов до магазину, проте інші чоловіки розійшлися.

Підозрювані скориталися цією ситуацією, щоб пограбувати чоловіка. Дочекавшись, коли потерпілий до них повернувся, зловмисники почали бити його до тих пір, поки той не втратив свідомість. Після цього вони відібрали в потерпілого куртку, в кишенях якої знаходились ключі та п'ять тисяч гривень.

Слідчі дії правоохоронців. Фото: Національна поліція

Поліція піймала нападників

Начальник відділу поліції Олександр Горбачов повідомив, що в результаті оперативно-розшукових заходів 5 січня працівники поліції викрили у скоєнні злочину двох чоловіків, які неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності. При цьому вони мають не погашену судимість за майновий злочин.

19 січня нападникам повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу. Їх можуть посадити на 15 років.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині затримали 70-річного чоловіка, який вбив свого товариша та скинув його тіло на залізничні колії. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадуємо, що на Харківщині заочно судитимуть російського окупанта, який в Ізюмі вдерся до місцевого підприємця та жорстоко побив його. Воєнним злочинцем виявився 36-річний військовослужбовець РФ.