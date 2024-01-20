Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині правоохоронці викрили двох чоловіків, які здійснили розбійний напад arrow

На Харківщині правоохоронці викрили двох чоловіків, які здійснили розбійний напад

20 січня 2024 12:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині правоохоронці викрили двох чоловіків, які здійснили розбійний напад
Слідчі дії правоохоронців. Фото: Національна поліція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Харківщині двоє зловмисників напали на чоловіка, побили його та відібрали куртку, ключі та п'ять тисяч гривень. Перед тим вони запропонували потерпілому разом вжити алкоголь.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Читайте також:

Двоє злочинців напали на чоловіка

30 грудня 26 та 27-річні мешканці міста Зміїв приїхали до свого знайомого в селище Безлюдівка. Крокуючи однією з вулиць, вони підійшли до компанії чоловіків та запропонували разом випити. 46-річний потерпілий пішов до магазину, проте інші чоловіки розійшлися.

Підозрювані скориталися цією ситуацією, щоб пограбувати чоловіка. Дочекавшись, коли потерпілий до них повернувся, зловмисники почали бити його до тих пір, поки той не втратив свідомість. Після цього вони відібрали в потерпілого куртку, в кишенях якої знаходились ключі та п'ять тисяч гривень.

поліція
Слідчі дії правоохоронців. Фото: Національна поліція

Поліція піймала нападників

Начальник відділу поліції Олександр Горбачов повідомив, що в результаті оперативно-розшукових заходів 5 січня працівники поліції викрили у скоєнні злочину двох чоловіків, які неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності. При цьому вони мають не погашену судимість за майновий злочин.

19 січня нападникам повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу. Їх можуть посадити на 15 років.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині затримали 70-річного чоловіка, який вбив свого товариша та скинув його тіло на залізничні колії. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадуємо, що на Харківщині заочно судитимуть російського окупанта, який в Ізюмі вдерся до місцевого підприємця та жорстоко побив його. Воєнним злочинцем виявився 36-річний військовослужбовець РФ.

Харків
напад
поліція
Україна
Кримінал
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

Актуальне по темі