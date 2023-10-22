На Харківщині зросла кількість поранених через російську атаку
Внаслідок російського обстрілу Харківщини 21 жовтня збільшилася кількість постраждалих. Ще один працівник терміналу "Нова пошта" отримав осколкові поранення.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
У прокуратурі кажуть, що станом на зараз відомо про 17 поранених.
Ще один працівник підприємства "Нова пошта" отримав осколкові поранення. Медики надали йому необхідну допомогу, від госпіталізації він відмовився.
Атака на термінал "Нової пошти"
Нагадаємо, що 21 жовтня, близько 22:14 росіяни атакували Харків та область ракетами. У місті повідомили про гучні вибухи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. Також на той момент 14 осіб госпіталізували.
У зв'язку з цим українська компанія з доставки "Нова пошта" оголосила траур 22 жовтня за загиблими працівниками.
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