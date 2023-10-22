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В Харьковской области увеличилось количество раненых из-за российской атаки

22 октября 2023 14:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области увеличилось количество раненых из-за российской атаки
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате российских обстрелов Харьковщины 21 октября увеличилось количество пострадавших. Еще один работник терминала "Новая почта" получил осколочные ранения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В прокуратуре говорят, что по состоянию на данный момент известно о 17 раненых.

Еще один работник предприятия "Новая почта" получил осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую помощь, от госпитализации отказался.

Обстрел Новой почты в Харьковской области
Информация о количестве раненых в результате обстрела. Фото: скриншот

Атака на терминал "Новой почты"

Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также на тот момент 14 человек были госпитализированы.

В связи с этим украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.

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