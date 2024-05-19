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На Харьковщине возросло количество пострадавших в результате вражеского удара

19 мая 2024 12:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
На Харьковщине возросло количество пострадавших в результате вражеского удара
Взрыв. Фото: focus.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, были слышны взрывы. Пока известно о восьми пострадавших и четверых погибших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Оккупанты 19 мая попали по Малоданиловской общине Харьковского района. Пока известно, о восьми пострадавших, среди них есть фельдшер скорой помощи. Также сообщается о повреждении автомобиля экстренной медицинской помощи.

"Количество пострадавших возросло до восьми человек", — написал Синегубов.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Позже Синегубов заявил о четырех погибших в результате обстрела.

Напомним, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.

война
Харьков
взрыв
Харьковская область
Олег Синегубов
война в Украине
ранение

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