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На Харківщині зросла кількість травмованих після обстрілу селища Буди

14 липня 2024 00:25
Чекарьова Марія - редактор
У селищі Буди Харківської області зросла кількість травмованих унаслідок обстрілу
Селище Буди після обстрілу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Чекарьова Марія - редактор

Кількість травмованих після обстрілу Харківської області в суботу, 13 липня, зросла до 25 людей. Серед поранених 14-річна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Скриншот повідомлення Харківської обласної прокуратури

Що відомо про обстріл Харківської області вдень 14 липня

Удень 13 липня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в селищі Буди Харківського району, а після того, як на місце прибули служби вдарили по цій локації повторно.

Унаслідок цієї атаки загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС та патрульний поліцейський. Є пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

За попередніми даними прокуратури, загарбники атакували селище Буди двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Нагадаємо, унаслідок обстрілу селища Буди зазнали поранення працівники "Укрзалізниці". Є пошкодження вагонів і залізничних об'єктів.

Також ми повідомляли, що під час обстрілу селища Буди росіяни пошкодили автівку швидкої допомоги. Медики приїхали на цьому транспорті за викликом, щоб надати допомогу пораненим.

Харківська область обстріли поранення ракетний удар

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