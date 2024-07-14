У селищі Буди Харківської області зросла кількість травмованих унаслідок обстрілу

Селище Буди після обстрілу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Кількість травмованих після обстрілу Харківської області в суботу, 13 липня, зросла до 25 людей. Серед поранених 14-річна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Скриншот повідомлення Харківської обласної прокуратури

Що відомо про обстріл Харківської області вдень 14 липня

Удень 13 липня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в селищі Буди Харківського району, а після того, як на місце прибули служби вдарили по цій локації повторно.

Унаслідок цієї атаки загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС та патрульний поліцейський. Є пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

За попередніми даними прокуратури, загарбники атакували селище Буди двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Нагадаємо, унаслідок обстрілу селища Буди зазнали поранення працівники "Укрзалізниці". Є пошкодження вагонів і залізничних об'єктів.

Також ми повідомляли, що під час обстрілу селища Буди росіяни пошкодили автівку швидкої допомоги. Медики приїхали на цьому транспорті за викликом, щоб надати допомогу пораненим.