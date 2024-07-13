Обстріл Харківщини 13 липня — у селі Буди 22 людини отримали поранення, двоє загиблих

Ліквідація наслідків російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

У суботу, 13 липня, російські війська вдарили по селищу Буди Харківської області. Окупанти влучили у цивільний об'єкт.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Унаслідок атаки РФ на село Буди є загиблі та поранені

Синєгубов повідомив про 22 поранених, серед них дитина. Також є загиблі.

Голова ОВА наголосив, що кількість постраждалих спочатку була меншою, але вона зросла після повторного обстрілу локації.

"Загинули дві людини", — йдеться у повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, росіяни пошкодили автомобіль "швидкої допомоги", який прибулв на виклик.

Місцезнаходження села Буди Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 липня у трьох районах Харківської області лунали вибухи. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі та загиблі, а також масштабні руйнування.

Раніше ворожа авіація вдарила по житловому сектору на Харківщині, внаслідок чого троє людей загинуло, ще вісім постраждало.