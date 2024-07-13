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Росія атакувала селище Буди на Харківщині — багато поранених, є загиблі

13 липня 2024 17:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обстріл Харківщини 13 липня — у селі Буди 22 людини отримали поранення, двоє загиблих
Ліквідація наслідків російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 13 липня, російські війська вдарили по селищу Буди Харківської області. Окупанти влучили у цивільний об'єкт.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов повідомив про 22 поранених, серед них дитина. Також є загиблі.

Голова ОВА наголосив, що кількість постраждалих спочатку була меншою, але вона зросла після повторного обстрілу локації.

"Загинули дві людини", — йдеться у повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, росіяни пошкодили автомобіль "швидкої допомоги", який прибулв на виклик.

Обстріл Харківщини
Місцезнаходження села Буди Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 липня у трьох районах Харківської області лунали вибухи. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі та загиблі, а також масштабні руйнування.

Раніше ворожа авіація вдарила по житловому сектору на Харківщині, внаслідок чого троє людей загинуло, ще вісім постраждало.

Харків вибух Харківська область обстріли Олег Синєгубов жертва поранення ракетний удар загиблі

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