Обстріл Харківщини 13 липня — у селі Буди 22 людини отримали поранення, двоє загиблих

Росія атакувала селище Буди на Харківщині — багато поранених, є загиблі
У суботу, 13 липня, російські війська вдарили по селищу Буди Харківської області. Окупанти влучили у цивільний об'єкт.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Унаслідок атаки РФ на село Буди є загиблі та поранені
Синєгубов повідомив про 22 поранених, серед них дитина. Також є загиблі.
Голова ОВА наголосив, що кількість постраждалих спочатку була меншою, але вона зросла після повторного обстрілу локації.
"Загинули дві людини", — йдеться у повідомленні.
Також, за словами Синєгубова, росіяни пошкодили автомобіль "швидкої допомоги", який прибулв на виклик.
Нагадаємо, 12 липня у трьох районах Харківської області лунали вибухи. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі та загиблі, а також масштабні руйнування.
Раніше ворожа авіація вдарила по житловому сектору на Харківщині, внаслідок чого троє людей загинуло, ще вісім постраждало.
Читайте Новини.LIVE!