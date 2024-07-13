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Росія атакувала залізницю на Харківщині — пошкоджено вагони, є поранені

13 липня 2024 21:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обстріл Харківської області 13 липня — Росія вдарила по залізниці
Наслідки російського удару по залізниці. Фото: Харківська обласна прокуратура
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 13 липня, росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Харківської області. У результаті атаки поранення отримали працівники Укрзалізниці.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

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За інформацією Укрзалізниці, внаслідок російського обстрілу було поранено пʼятьох залізничників.

"Поранено машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було пошкоджено вагони та залізничні об'єкти.

"Загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані", — додали в УЗ.

Атака на Харківську область

Окрім залізниці, росіянами було атаковано село Буди. Під час рятувальної операції загинув працівник ДСНС.

За словами міського голови Ігоря Терехова, унаслідок удару Росії загинув Артем Костиря.

Він був начальником Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області.

"Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події", — повідомив Терехов.

Раніше ми повідомляли, що Росія завдала удару по селищу Буди Харківської області. Окупанти влучили у цивільний об'єкт.

Також масштабні руйнування через російські удари були 12 липня. Влада повідомляла про постраждалих та загиблих.

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