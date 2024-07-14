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В Харьковской области возросло количество травмированных после обстрела поселка Буды

14 июля 2024 00:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В поселке Буды Харьковской области возросло количество травмированных в результате обстрела
Поселок Буды после обстрела. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Число травмированных после обстрела Харьковской области в субботу, 13 июля, возросло до 25 человек. Среди раненых 14-летняя девочка и девятилетний мальчик.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Что известно об обстреле Харьковской области днем 14 июля

Днем 13 июля российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в поселке Буды Харьковского района, а после того, как на место прибыли службы ударили по этой локации повторно.

В результате этой атаки погибли начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС и патрульный полицейский. Есть повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

По предварительным данным прокуратуры, захватчики атаковали поселок Буды двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Напомним, в результате обстрела поселка Буды получили ранения работники "Укрзализныци". Есть повреждения вагонов и железнодорожных объектов.

Также мы сообщали, что во время обстрела поселка Буды россияне повредили автомобиль скорой помощи. Медики приехали на этом транспорте по вызову, чтобы оказать помощь раненым.

Харьковская область обстрелы ранение ракетный удар

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