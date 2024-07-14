В поселке Буды Харьковской области возросло количество травмированных в результате обстрела

Поселок Буды после обстрела. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Число травмированных после обстрела Харьковской области в субботу, 13 июля, возросло до 25 человек. Среди раненых 14-летняя девочка и девятилетний мальчик.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Что известно об обстреле Харьковской области днем 14 июля

Днем 13 июля российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в поселке Буды Харьковского района, а после того, как на место прибыли службы ударили по этой локации повторно.

В результате этой атаки погибли начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС и патрульный полицейский. Есть повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

По предварительным данным прокуратуры, захватчики атаковали поселок Буды двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Напомним, в результате обстрела поселка Буды получили ранения работники "Укрзализныци". Есть повреждения вагонов и железнодорожных объектов.

Также мы сообщали, что во время обстрела поселка Буды россияне повредили автомобиль скорой помощи. Медики приехали на этом транспорте по вызову, чтобы оказать помощь раненым.