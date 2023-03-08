На Харківщині ЗСУ відбило російську атаку

Ворог намагався йти в наступ, але відступив з втратами

7 березня окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Також російські військові намагалися йти у наступ на Куп'янському напрямку.

Про це у Telegram-каналі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами.", – пише очільник області.

За словами Олега Синєгубова, 7 березня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували смт Дворічна Куп’янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району. Російські загарбники гатили по мирним населеним пунктам з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації. Внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було.

Також, очільник області повідомляє, що за добу піротехніки ДСНС знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети. Втім, мінна небезпека в області все ще дуже висока.

Нагадаємо, що на Харківщині проходить навчання добровольців "Гвардії наступу". Вишкіл проходив на одному з полігонів регіону в умовах, наближених до бойових. У навчанні беруть участь мобілізовані громадяни, військовослужбовці за контрактом та добровольці, які прибули по програмі "Гвардія наступу".

Також, ми писали, що 6 березня через ворожі обстріли постраждав навчальний заклад.