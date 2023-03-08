В Харьковской области ВСУ отразило российскую атаку

Враг пытался идти в наступление, но отступил с потерями

7 марта оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области. Также русские военные пытались идти в наступление на Купянском направлении.

Об этом в Telegram-канале сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг пытался идти в наступление в районе Гряниковки, но отступил с потерями", — пишет глава области.

По словам Олега Синегубова, 7 марта под интенсивным вражеским огнем из минометов, РСЗО танков и боевой авиации находились пгт Двуречная Купянского района и Волчанск Чугуевского района. Российские захватчики били по мирным населенным пунктам из минометов, РСЗО танков и боевой авиации. В результате обстрелов пострадавших среди гражданских не было.

Также глава области сообщает, что за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 73 взрывоопасных предмета. Впрочем, минная опасность в области все еще очень высока.

Напомним, что в Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления". Обучение проходило на одном из полигонов региона в условиях, приближенных к боевым. В обучении принимают участие мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту и добровольцы, которые прибыли по программе "Гвардия наступления".

Также мы писали, что 6 марта из-за вражеских обстрелов пострадало учебное заведение.