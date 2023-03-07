У Харківській області через ворожі обстріли постраждав навчальний заклад

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це у Telegram-каналі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань, Вовчанськ, Дворічна та інші населені пункти", — пише Синєгубов.

У Козачій Лопані Харківського району ворог вів вогонь із РСЗВ. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина.

У Лимані Вовчанської громади Чугуївського району обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки.

Також голова Харківської ОВА повідомив, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 5 березня влучив у цивільний автомобіль. Загинуло подружжя — 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

Також 2 березня під час обстрілу Куп'янського району загинула жінка, а також було знищено 1.5 тисячі тонн зерна.