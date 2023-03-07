У Харківській області через ворожі обстріли постраждав навчальний заклад
Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Про це у Telegram-каналі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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"Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань, Вовчанськ, Дворічна та інші населені пункти", — пише Синєгубов.
У Козачій Лопані Харківського району ворог вів вогонь із РСЗВ. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина.
У Лимані Вовчанської громади Чугуївського району обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки.
Також голова Харківської ОВА повідомив, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що 5 березня влучив у цивільний автомобіль. Загинуло подружжя — 48-річний чоловік та 45-річна жінка.
Також 2 березня під час обстрілу Куп'янського району загинула жінка, а також було знищено 1.5 тисячі тонн зерна.