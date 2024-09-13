Російська армія має великі втрати на Харківщині — військові дезертирують

На Харківському напрямку в лавах російської армії почастішали випадки дезертирства — причини
У районі населеного пункту Глибоке Харківської області російські військові опинилися в скрутному становищі. Тому почастішали випадки дезертирства.
Про це повідомили у пресслужбі Оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків" в п'ятницю, 13 вересня, у Telegram.
Причини дезертирства російських військових на Харківщині
За інформацією ОТУ, у лавах окупаційних військ під Вовчанськом є проблеми з провізією.
"Спостерігається нестача води та провізії на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також ворог несе втрати у живій силі.
"У зв’язку із значними втратами серед особового складу зазначеного підрозділу відмічаються випадки дезертирства", — наголосили українські військові.
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