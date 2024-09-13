У российской армии большие потери в Харьковской области — военные дезертируют

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области российские военные оказались в затруднительном положении. Поэтому участились случаи дезертирства.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" в пятницу, 13 сентября, в Telegram.

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По информации ОТГ, в рядах оккупационных войск под Волчанском есть проблемы с провизией.

"Наблюдается недостаток воды и провизии на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг несет потери в живой силе.

"В связи со значительными потерями среди личного состава указанного подразделения отмечаются случаи дезертирства", — говорят украинские военные.