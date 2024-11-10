На Куп'янщині припинили роботу банкомати та Укрпошта — яка причина

На Куп'янщині через обстріли зачинилися банкомати та Укрпошта
У Харківській області в Куп'янській громаді через обстріли з боку російських окупантів, що не припиняються, припинило роботу останнє відділення Укрпошти та вже не працюють банкомати.
Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону у суботу, 9 листопада.
На Куп'янщині припинили роботу банкомати та Укрпошта
За словами начальника Куп'янської МВА Андрія Беседіна, в громаді закрилося відділення Укрпошти. Причина — безпекові заходи.
"Щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості FPV-дронів саме по автівках інкасаторів", — розповів Беседін.
За словами начальника МВА, росіяни стежать за дорогами навколо Куп’янська та атакують FPV-дронами автівки, не дозволяючи завести гуманітарну допомогу. Очільник громади закликає людей виїздити.
"Безпекова ситуація вкрай складна, на лівобережжі — фактично критична. Постійні обстріли та руйнування. Єдиний спосіб, яким наш ворог воює: знищує наші міста, наші будинки й вбиває наших людей. Сьогодні також двоє загиблих і поранена людина. На зараз потрібно виїздити з території громади в більш безпечні місця", — сказав Беседін.
Безпекова ситуація на Куп'янщині
Так, у селищі Ківшарівка Куп'янського району після останнього обстрілу під завалами вже шість днів перебувають загиблі — ворог просто не дає рятувальникам застосовувати спецтехніку.
"Троє людей загинули, лежать під завалами — деблокувати їх неможливо", — сказав Беседін.
За даними Куп'янської адміністрації, на лівому березі Осколу 1100 жителів залишаються без світла, газу, тепло- та водопостачання.
Нагадаємо, 9 листопада росіяни завдали удару керованою авіаційною бомбою по Харкову — влучили біля гіпермаркету у Слобідському районі.
Раніше Новини.LIVE писали, вночі 8 листопада окупанти завдали трьох авіаударів по Харкову. Один з російських снарядів влучив по центральній частині міста, на площі Свободи. В університеті ім. Каразіна повилітали вікна.
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