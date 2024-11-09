Вибухи в Харкові — в ОВА повідомили про влучання КАБа

Рятувальник на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська увечері в суботу, 9 листопада, здійснили удар керованою авіаційною бомбою по Харкову. У Слобідському районі зафіксовано влучання.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові", — йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Скриншот допису Синєгубова

А мер міста Ігор Терехов уточнив, що приліт стався неподалік багатоповерхівки.

"Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило", — додав він.

Скриншот допису Терехова

Раніше ми писали, що у Харкові пролунали звуки вибухів. Мешканців попереджали про загрозу застосування авіабомб.

Крім того, вчора ворожі КАБи впали на одну з найзавантаженіших міських трас у Харкові.