Вибухи в Харкові — в ОВА повідомили про влучання КАБа

РФ атакувала Харків КАБом, є влучання, — ОВА
Російські війська увечері в суботу, 9 листопада, здійснили удар керованою авіаційною бомбою по Харкову. У Слобідському районі зафіксовано влучання.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Атака на Харків 9 листопада
"За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові", — йдеться у повідомленні.
Синєгубов зазначив, що профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється.
А мер міста Ігор Терехов уточнив, що приліт стався неподалік багатоповерхівки.
"Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило", — додав він.
Раніше ми писали, що у Харкові пролунали звуки вибухів. Мешканців попереджали про загрозу застосування авіабомб.
Крім того, вчора ворожі КАБи впали на одну з найзавантаженіших міських трас у Харкові.
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