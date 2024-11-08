Авіаудар по Харкову 8 листопада — в ХНУ ім. Каразіна показали наслідки

В ХНУ ім. Каразіна усувають наслідки обстрілу. Фото: facebook.com/Karazin.University

Вночі 8 листопада окупанти завдали трьох авіаударів по Харкову. Один з російських снарядів влучив по центральній частині міста, на площі Свободи. В університеті ім. Каразіна, розташованому неподалік, повилітали вікна.

Про це повідомила пресслужба ХНУ імені В.Н. Каразіна у п'ятницю, 8 листопада.

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"Сьогоднішня ніч стала ще одним випробуванням на міцність для нашої університетської родини. Унаслідок удару росіян у сквер між будівлями університету пошкоджено головний і північний корпуси. На щастя, постраждалих серед каразінців немає", — написала пресслужба вишу.

Цього разу ударна хвиля та уламки пошкодили 267 вікон у корпусах. З самого ранку спільнота вишу займалася прибиранням уламків та ліквідацією наслідків.

Обстріл ХНУ ім. Каразіна. Фото: facebook.com/Karazin.Universityа

Будівля ХНУ ім. Каразіна. Фото: facebook.com/Karazin.University

Уламки КАБ в ХНУ ім. Каразіна. Фото: facebook.com/Karazin.University

Аудиторія ХНУ ім. Каразіна. Фото: facebook.com/Karazin.University

Наслідки авіаудару для ХНУ ім. Каразіна. Фото: facebook.com/Karazin.University

Вибиті вікна в ХНУ ім. Каразіна. Фото: facebook.com/Karazin.University

Нагадаємо, вночі 8 листопада армія РФ завдала чергового удару по Харкову, застосувавши 500-кілограмову бомбу. Внаслідок цього постраждали 25 громадян, пошкоджено житлові будівлі, магазини, виходи з метро тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, що загалом у Харкові внаслідок російських обстрілів пошкоджено тисячі житлових будинків. Також є руйнації на об’єктах критичної інфраструктури.