На Купянщине прекратили работу банкоматы и Укрпочта — какая причина

Эвакуация жителей Купянского района. Фото: Полиция Харьковщины

В Харьковской области в Купянской громаде из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российских оккупантов прекратило работу последнее отделение Укрпочты и уже не работают банкоматы.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона в субботу, 9 ноября.

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По словам начальника Купянской ГОА Андрея Беседина, в громаде закрылось отделение Укрпочты. Причина — меры безопасности.

"Чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждую секунду работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества FPV-дронов именно по машинам инкассаторов", — рассказал Беседин.

По словам начальника МВА, россияне следят за дорогами вокруг Купянска и атакуют FPV-дронами машины, не позволяя завести гуманитарную помощь. Глава громады призывает людей выезжать.

"Ситуация с безопасностью крайне сложная, на левобережье — фактически критическая. Постоянные обстрелы и разрушения. Единственный способ, которым наш враг воюет: уничтожает наши города, наши дома и убивает наших людей. Сегодня также двое погибших и раненый человек. На сейчас нужно выезжать с территории громады в более безопасные места", — сказал Беседин.

Ситуация с безопасностью на Купянщине

Так, в поселке Ковшаровка Купянского района после последнего обстрела под завалами уже шесть дней находятся погибшие — враг просто не дает спасателям применять спецтехнику.

"Три человека погибли, лежат под завалами — деблокировать их невозможно", — сказал Беседин.

По данным Купянской администрации, на левом берегу Оскола 1100 жителей остаются без света, газа, тепло- и водоснабжения.

Напомним, 9 ноября россияне нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Харькову — попали возле гипермаркета в Слободском районе.

Ранее Новини.LIVE писали, ночью 8 ноября оккупанты нанесли трех авиаударов по Харькову. Один из российских снарядов попал по центральной части города, на площади Свободы. В университете им. Каразина вылетели окна.