На Купянщине прекратили работу банкоматы и Укрпочта — какая причина

На Купянщине из-за обстрелов закрылись банкоматы и Укрпочта
В Харьковской области в Купянской громаде из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российских оккупантов прекратило работу последнее отделение Укрпочты и уже не работают банкоматы.
Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона в субботу, 9 ноября.
На Купянщине прекратили работу банкоматы и Укрпочта
По словам начальника Купянской ГОА Андрея Беседина, в громаде закрылось отделение Укрпочты. Причина — меры безопасности.
"Чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждую секунду работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества FPV-дронов именно по машинам инкассаторов", — рассказал Беседин.
По словам начальника МВА, россияне следят за дорогами вокруг Купянска и атакуют FPV-дронами машины, не позволяя завести гуманитарную помощь. Глава громады призывает людей выезжать.
"Ситуация с безопасностью крайне сложная, на левобережье — фактически критическая. Постоянные обстрелы и разрушения. Единственный способ, которым наш враг воюет: уничтожает наши города, наши дома и убивает наших людей. Сегодня также двое погибших и раненый человек. На сейчас нужно выезжать с территории громады в более безопасные места", — сказал Беседин.
Ситуация с безопасностью на Купянщине
Так, в поселке Ковшаровка Купянского района после последнего обстрела под завалами уже шесть дней находятся погибшие — враг просто не дает спасателям применять спецтехнику.
"Три человека погибли, лежат под завалами — деблокировать их невозможно", — сказал Беседин.
По данным Купянской администрации, на левом берегу Оскола 1100 жителей остаются без света, газа, тепло- и водоснабжения.
Напомним, 9 ноября россияне нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Харькову — попали возле гипермаркета в Слободском районе.
Ранее Новини.LIVE писали, ночью 8 ноября оккупанты нанесли трех авиаударов по Харькову. Один из российских снарядов попал по центральной части города, на площади Свободы. В университете им. Каразина вылетели окна.
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