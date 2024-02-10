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На місці удару РФ у Харкові виявили загиблого

10 лютого 2024 02:12
оновлено: 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На місці удару РФ у Харкові виявили загиблого
Працівник ДСНС ліквідує наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Харківська обласна прокуратура повідомила про загиблого внаслідок російської атаки на Харків у п'ятницю, 9 лютого. Тіло виявили в ніч проти 10 лютого під час пожежі, що розгорілася в результаті влучання "шахедів" в автозаправну станцію.

Про це написала пресслужба Харківської облпрокуратури в Telegram.

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"Виявлено тіло однієї загиблої особи", — повідомили в прокуратурі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харківська обласна прокуратура"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харківська обласна прокуратура"

Кореспонденти Суспільного оприлюднили фото з місця влучання російських безпілотників в Харкові.

  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
  • Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого
    Наслідки російського обстрілу Харкова 9 лютого. Фото: Суспільне Харків
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Що відомо про наслідки ударів по Харківській області 9 лютого

Нагадаємо, що Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові в п'ятницю, 9 лютого. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилось пальне, площа пожежі становить 3 700 кв. м.

Також ми повідомляли, що виявили постраждалого чоловіка з сильними опіками в результаті удару по автозаправній станції у Харкові в п'ятницю, 9 лютого. Також керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, скільки зруйновано будинків.

Додамо, що очільник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко розповів про пошкодження будівель в центрі Великого Бурлука Харківської області в п'ятницю, 9 лютого, що сталося через атаку ворожих безпілотників.

Як відомо, Росія атакувала безпілотниками Харків та Великий Бурлук в п'ятницю, 9 лютого. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждала цивільна інфраструктура.

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