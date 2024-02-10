На месте удара РФ в Харькове обнаружили погибшего

Работник ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов Харькова. Фото: Суспільне Харків

Харьковская областная прокуратура сообщила о погибшем в результате российской атаки на Харьков в пятницу, 9 февраля. Тело обнаружили в ночь на 10 февраля во время пожара, разгоревшегося в результате попадания "шахедов" в автозаправочную станцию.

Об этом написала пресс-служба Харьковской облпрокуратуры в Telegram.

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"Обнаружено тело одного погибшего лица", — сообщили в прокуратуре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьковская областная прокуратура"

Корреспонденты Суспільного обнародовали фото с места попадания российских беспилотников в Харькове.

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків

Последствия российских обстрелов Харькова 9 февраля. Фото: Суспільне Харків 1/10 _ 10

Что известно о последствиях ударов по Харьковской области 9 февраля

Напомним, что Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове в пятницу, 9 февраля. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3 700 кв. м.

Также мы сообщали, что обнаружили пострадавшего мужчину с сильными ожогами в результате удара по автозаправочной станции в Харькове в пятницу, 9 февраля. Также руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, сколько разрушено домов.

Добавим, что глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко рассказал о повреждении зданий в центре Великого Бурлука Харьковской области в пятницу, 9 февраля, произошедших из-за атаки вражеских беспилотников.

Как известно, Россия атаковала беспилотниками Харьков и Большой Бурлук в пятницу, 9 февраля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадала гражданская инфраструктура.