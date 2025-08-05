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Головна Харків На півночі Харкова вибухи — що відбувається

На півночі Харкова вибухи — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 21:30
Вибухи в Харкові 5 серпня — удар по АЗС у Київському районі
Пожежа в багатоповерхівці. Ілюстративне фото: Галка

У Харкові ввечері 5 серпня пролунав сильний вибух. Звук було чути на півночі міста. Наразі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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Вибухи в Харкові 5 серпня

За даними журналістів, вибух прогримів на півночі Харкова близько 21:27.

На півночі Харкова вибухи — що відбувається - фото 1
Скриншот повідомлення "Суспільного" в Telegram

Наразі в Харкові оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників з боку Росії.

Атака на Харків 5 серпня
Повітряна тривога в Україні 5 серпня. Фото: alerts.in.ua

Пізніше о 21:37 мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи в місті. За його словами, росіяни завдали удару дроном "Молнія" по Київському району Харкова.

"Удар по АЗС[ ...] Одна постраждала жінка на дану хвилину", — написав міський голова.

На півночі Харкова вибухи — що відбувається - фото 3
Скриншот дописів Ігоря Терехова у Telegram

Нагадаємо, що Росія атакувала керованими авіабомбами Куп'янськ Харківської області в вівторок, 5 серпня. Ворог влучив у будинок — під завалами шукають людей.

Також росіяни вдарили по Лозовій, що на Харківщині, в ніч проти 5 серпня. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще 13 отримали поранення. Крім того, пошкоджено залізницю та житлові будинки.

Харків безпілотники АЗС обстріли Ігор Терехов постраждалі
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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