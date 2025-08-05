Вибухи в Харкові 5 серпня — удар по АЗС у Київському районі

На півночі Харкова вибухи — що відбувається
У Харкові ввечері 5 серпня пролунав сильний вибух. Звук було чути на півночі міста. Наразі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє видання "Суспільне".
Вибухи в Харкові 5 серпня
За даними журналістів, вибух прогримів на півночі Харкова близько 21:27.
Наразі в Харкові оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників з боку Росії.
Пізніше о 21:37 мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи в місті. За його словами, росіяни завдали удару дроном "Молнія" по Київському району Харкова.
"Удар по АЗС[ ...] Одна постраждала жінка на дану хвилину", — написав міський голова.
Нагадаємо, що Росія атакувала керованими авіабомбами Куп'янськ Харківської області в вівторок, 5 серпня. Ворог влучив у будинок — під завалами шукають людей.
Також росіяни вдарили по Лозовій, що на Харківщині, в ніч проти 5 серпня. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще 13 отримали поранення. Крім того, пошкоджено залізницю та житлові будинки.
Читайте Новини.LIVE!