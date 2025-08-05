Взрывы в Харькове 5 августа — удар по АЗС в Киевском районе

На севере Харькова взрывы — что происходит
В Харькове вечером 5 августа прогремел сильный взрыв. Звук был слышен на севере города. Сейчас объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает издание "Суспільне".
Взрывы в Харькове 5 августа
По данным журналистов, взрыв прогремел на севере Харькова около 21:27.
Сейчас в Харькове объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников со стороны России.
Позже в 21:37 мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. По его словам, россияне нанесли удар дроном "Молния" по Киевскому району Харькова.
"Удар по АЗС[...] Одна пострадавшая женщина на данную минуту", — написал городской голова.
Напомним, что Россия атаковала управляемыми авиабомбами Купянск Харьковской области во вторник, 5 августа. Враг попал в дом — под завалами ищут людей.
Также россияне ударили по Лозовой, что на Харьковщине, в ночь на 5 августа. В результате обстрела погибли два человека, еще 13 получили ранения. Кроме того, повреждены железная дорога и жилые дома.
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