Взрывы в Харькове 5 августа — удар по АЗС в Киевском районе

Пожар в многоэтажке. Иллюстративное фото: Галка

В Харькове вечером 5 августа прогремел сильный взрыв. Звук был слышен на севере города. Сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Взрывы в Харькове 5 августа

По данным журналистов, взрыв прогремел на севере Харькова около 21:27.

Скриншот сообщения "Суспільного" в Telegram

Сейчас в Харькове объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников со стороны России.

Воздушная тревога в Украине 5 августа. Фото: alerts.in.ua

Позже в 21:37 мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. По его словам, россияне нанесли удар дроном "Молния" по Киевскому району Харькова.

"Удар по АЗС[...] Одна пострадавшая женщина на данную минуту", — написал городской голова.

Скриншот сообщений Игоря Терехова в Telegram

Напомним, что Россия атаковала управляемыми авиабомбами Купянск Харьковской области во вторник, 5 августа. Враг попал в дом — под завалами ищут людей.

Также россияне ударили по Лозовой, что на Харьковщине, в ночь на 5 августа. В результате обстрела погибли два человека, еще 13 получили ранения. Кроме того, повреждены железная дорога и жилые дома.