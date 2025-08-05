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Главная Харьков На севере Харькова взрывы — что происходит

На севере Харькова взрывы — что происходит

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 21:30
Взрывы в Харькове 5 августа — удар по АЗС в Киевском районе
Пожар в многоэтажке. Иллюстративное фото: Галка

В Харькове вечером 5 августа прогремел сильный взрыв. Звук был слышен на севере города. Сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Взрывы в Харькове 5 августа

По данным журналистов, взрыв прогремел на севере Харькова около 21:27.

На севере Харькова взрывы — что происходит - фото 1
Скриншот сообщения "Суспільного" в Telegram

Сейчас в Харькове объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников со стороны России.

Атака на Харків 5 серпня
Воздушная тревога в Украине 5 августа. Фото: alerts.in.ua

Позже в 21:37 мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. По его словам, россияне нанесли удар дроном "Молния" по Киевскому району Харькова.

"Удар по АЗС[...] Одна пострадавшая женщина на данную минуту", — написал городской голова.

На севере Харькова взрывы — что происходит - фото 3
Скриншот сообщений Игоря Терехова в Telegram

Напомним, что Россия атаковала управляемыми авиабомбами Купянск Харьковской области во вторник, 5 августа. Враг попал в дом — под завалами ищут людей.

Также россияне ударили по Лозовой, что на Харьковщине, в ночь на 5 августа. В результате обстрела погибли два человека, еще 13 получили ранения. Кроме того, повреждены железная дорога и жилые дома.

Харьков беспилотники АЗС обстрелы Игорь Терехов пострадавшие
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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