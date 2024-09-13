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На замовлення вбили чоловіка і зняли на відео — у Харкові судитимуть злочинців

13 вересня 2024 19:27
Валерія Барановська - редактор
Вбивство на замовлення у Харкові — злочинці постануть перед судом
Правоохоронець допитує затриманого чоловіка. Ілюстративне фото: Нацполіція
Валерія Барановська - редактор

Перед судом постануть троє злочинців, які у Харкові на замовлення вбили чоловіка, завдавши йому понад 200 ударів ломом і битою. Правоохоронці затримали двох виконавців, їм загрожує довічне ув'язнення. Замовник вбивства наразі переховується від слідства.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 13 вересня.

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За даними слідства, у березні 2024 року у лісовому масиві неподалік вул. Рудничної в Харкові двоє обвинувачених вбили 34-річного чоловіка, знімаючи це на камеру телефона. 

Вбивство на замовлення у Харкові
Зловмисники, які вбили чоловіка у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Потерпілому завдали по всьому тілу щонайменше 200 ударів металевим ломом та деревʼяною битою. Від отриманих травм постраждалий помер на місці", — повідомили у прокуратурі.

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Знаряддя вбивства. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали вбивць — ними виявилися раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік та 42–річний мешканець с. Мурафа. 

З'ясувалося, що 33-річного обвинуваченого найняв його давній знайомий, адже той заборгував перед ним чималу суму, і запропонував за гроші вбити потерпілого.

На замовлення вбили чоловіка і зняли на відео — у Харкові судитимуть злочинців - фото 3
Лом, яким вбили чоловіка у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Фігурант, усвідомлюючи, що сам не зможе виконати злочин, звернувся до свого знайомого, який перебуває під вартою в Харківському слідчому ізоляторі, і розповів йому про плани.

"Увʼязнений погодився взяти участь у злочині "дистанційно". Він допоміг товаришу на свободі та підшукував йому "напарника" — 42-річного мешканця с. Мурафа", — йдеться в повідомленні.

На замовлення вбили чоловіка і зняли на відео — у Харкові судитимуть злочинців - фото 4
Місце вбивства чоловіка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі всі троє обвинувачених перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. Замовник вбивства переховується, його розшукують.

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