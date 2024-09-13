Убийство по заказу в Харькове — преступники предстанут перед судом

Правоохранитель допрашивает задержанного мужчину. Иллюстративное фото: Нацполиция

Перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой. Правоохранители задержали двух исполнителей, им грозит пожизненное заключение. Заказчик убийства скрывается от следствия.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 13 сентября.

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По данным следствия, в марте 2024 года в лесном массиве неподалеку ул. Рудничной в Харькове двое обвиняемых убили 34-летнего мужчину, снимая это на камеру телефона.

Злоумышленники, убившие мужчину в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Пострадавшему нанесли по всему телу не менее 200 ударов металлическим ломом и деревянной битой. От полученных травм пострадавший скончался на месте", — сообщили в прокуратуре.

Орудие убийства. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали убийц — ими оказались ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина и 42-летний житель с. Мурафа.

Выяснилось, что 33-летнего обвиняемого нанял его давний знакомый, ведь тот задолжал перед ним немалую сумму, и предложил за деньги убить потерпевшего.

Лом, которым убили мужчину в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Фигурант, осознавая, что сам не сможет выполнить преступление, обратился к своему знакомому, который находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе, и рассказал ему о планах.

"Заключенный согласился принять участие в преступлении "дистанционно". Он помог товарищу на свободе и подыскивал ему "напарника" — 42-летнего жителя с. Мурафа", — говорится в сообщении.

Место убийства мужчины. Фото: Харьковская областная прокуратура

В настоящее время все трое обвиняемых находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение. Заказчик убийства скрывается, его разыскивают.