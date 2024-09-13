Убийство по заказу в Харькове — преступники предстанут перед судом

По заказу убили мужчину и сняли на видео — в Харькове будут судить преступников
Перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой. Правоохранители задержали двух исполнителей, им грозит пожизненное заключение. Заказчик убийства скрывается от следствия.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 13 сентября.
Жестокое заказное убийство в Харькове
По данным следствия, в марте 2024 года в лесном массиве неподалеку ул. Рудничной в Харькове двое обвиняемых убили 34-летнего мужчину, снимая это на камеру телефона.
"Пострадавшему нанесли по всему телу не менее 200 ударов металлическим ломом и деревянной битой. От полученных травм пострадавший скончался на месте", — сообщили в прокуратуре.
Правоохранители задержали убийц — ими оказались ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина и 42-летний житель с. Мурафа.
Выяснилось, что 33-летнего обвиняемого нанял его давний знакомый, ведь тот задолжал перед ним немалую сумму, и предложил за деньги убить потерпевшего.
Фигурант, осознавая, что сам не сможет выполнить преступление, обратился к своему знакомому, который находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе, и рассказал ему о планах.
"Заключенный согласился принять участие в преступлении "дистанционно". Он помог товарищу на свободе и подыскивал ему "напарника" — 42-летнего жителя с. Мурафа", — говорится в сообщении.
В настоящее время все трое обвиняемых находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение. Заказчик убийства скрывается, его разыскивают.
Читайте Новини.LIVE!