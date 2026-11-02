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Головна Харків Надважливий законопроєкт: експерти про ініціативу Терехова

Надважливий законопроєкт: експерти про ініціативу Терехова

Ua ru
2 листопада 2026 19:14
Надважливий законопроєкт: експерти про ініціативу Ігора Терехова facebook.com/ihor.terekhov
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Голова Асоціації прифронтових міст і громад України Ігор Терехов ініціював пакет законопроєктів. Вони спрямовані на збільшенні підтримки людей і бізнесу на прифронті.

Деталі ініціатив, які вже зареєстровані у Верховній Раді, розкрив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, передає Новини.LIVE.

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Експерт про діяльність Терехова

Олексій Кущ зазначив, що законодавчі ініціативи, запропоновані Тереховим, були напрацьовані спільно з народним депутатом від Сумщини Михайлом Ананченком та його колегами з міжфракційного депутатського об’єднання "Прифронтові території".

Експерт навів висловлювання очільника АПМГ, яким той пояснює необхідність ухвалення та реалізації пропонованих ініціатив:

"Прифронтові громади не можуть залишатися сам на сам із ризиками війни. Сьогодні люди виходять на роботу під загрозою обстрілів, комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, медики рятують життя, енергетики повертають світло, а підприємці намагаються зберегти робочі місця. Держава має не просто дякувати цим людям за стійкість, а створювати конкретні умови, щоб вони могли працювати й жити у своїх громадах. Особливий підхід до прифронтових територій має охоплювати і соціальний захист людей, і підтримку економіки. Адже якщо ми хочемо, щоб громади вистояли сьогодні та мали майбутнє після війни, потрібно зберегти їхній головний ресурс – людей, робочі місця та підприємства", — сказав він.

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Серед запропонованих Тереховим гарантій економіст відзначив наступні:

  • додаткові гарантії оплати праці та додаткова оплачувана відпустка;
  • медична й психологічна допомога,
  • реабілітація; соціальний захист членів сімей;
  • звільнення визначених доходів від ПДФО за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій;
  • зарахування періодів роботи до страхового стажу в подвійному розмірі на територіях активних бойових дій та в півторакратному на територіях можливих бойових дій.

"У своїх статтях я неодноразово писав, що населення і бізнес на прифронтових територіях потребують особливого статусу і особливого режиму державної підтримки. Дуже сподіваюсь, що цей закон парламент ухвалить без зайвих зволікань", — наголосив Олексій Кущ.

Ми писали, що голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов ініціював пакет  законопроєктів. Вони спрямовані на посилення соціального захисту людей, що залишаються працювати на прифронтових територіях й на підтримку українського бізнесу.

Новини.LIVE інформували, що за словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, законодавство має враховувати реалії життя українців та роботи у прифронтових громадах. Він пропонує запровадити податок 9% для  бізнесу країни, що знаходяться на прифронтових територіях.

Харків Харківська область Ігор Терехов фронт Олексій Кущ
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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