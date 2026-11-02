Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Голова Асоціації прифронтових міст і громад України Ігор Терехов ініціював пакет законопроєктів. Вони спрямовані на збільшенні підтримки людей і бізнесу на прифронті.

Деталі ініціатив, які вже зареєстровані у Верховній Раді, розкрив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Експерт про діяльність Терехова

Олексій Кущ зазначив, що законодавчі ініціативи, запропоновані Тереховим, були напрацьовані спільно з народним депутатом від Сумщини Михайлом Ананченком та його колегами з міжфракційного депутатського об’єднання "Прифронтові території".

Експерт навів висловлювання очільника АПМГ, яким той пояснює необхідність ухвалення та реалізації пропонованих ініціатив:

"Прифронтові громади не можуть залишатися сам на сам із ризиками війни. Сьогодні люди виходять на роботу під загрозою обстрілів, комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, медики рятують життя, енергетики повертають світло, а підприємці намагаються зберегти робочі місця. Держава має не просто дякувати цим людям за стійкість, а створювати конкретні умови, щоб вони могли працювати й жити у своїх громадах. Особливий підхід до прифронтових територій має охоплювати і соціальний захист людей, і підтримку економіки. Адже якщо ми хочемо, щоб громади вистояли сьогодні та мали майбутнє після війни, потрібно зберегти їхній головний ресурс – людей, робочі місця та підприємства", — сказав він.

Читайте також:

Серед запропонованих Тереховим гарантій економіст відзначив наступні:

додаткові гарантії оплати праці та додаткова оплачувана відпустка;

медична й психологічна допомога,

реабілітація; соціальний захист членів сімей;

звільнення визначених доходів від ПДФО за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій;

зарахування періодів роботи до страхового стажу в подвійному розмірі на територіях активних бойових дій та в півторакратному на територіях можливих бойових дій.

"У своїх статтях я неодноразово писав, що населення і бізнес на прифронтових територіях потребують особливого статусу і особливого режиму державної підтримки. Дуже сподіваюсь, що цей закон парламент ухвалить без зайвих зволікань", — наголосив Олексій Кущ.

Ми писали, що голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов ініціював пакет законопроєктів. Вони спрямовані на посилення соціального захисту людей, що залишаються працювати на прифронтових територіях й на підтримку українського бізнесу.

Новини.LIVE інформували, що за словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, законодавство має враховувати реалії життя українців та роботи у прифронтових громадах. Він пропонує запровадити податок 9% для бізнесу країни, що знаходяться на прифронтових територіях.