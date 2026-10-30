Терехов пропонує запровадити податок 9% для бізнесу на прифронтових територіях

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які передбачають додатковий соціальний захист людей, що працюють на прифронтових територіях, та підтримку місцевого бізнесу. Ініціативи підготували за участі голови Асоціації прифронтових міст і громад, мера Харкова Ігоря Терехова, народного депутата Михайла Ананченка та його колег із міжфракційного об’єднання "Прифронтові території". Пропозиції охоплюють додаткові трудові гарантії, податкові пільги та механізми врегулювання фінансових зобов’язань підприємств.

Про це повідомили в Асоціації прифронтових міст і громад, передає Новини.LIVE.

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Терехов ініціював законопроєкти про пільги для працівників і бізнесу прифронтових територій

За словами Ігоря Терехова, законодавчі ініціативи мають врахувати умови, в яких працюють жителі прифронтових громад. Ідеться про працівників комунальних служб, медиків, енергетиків та підприємців, які продовжують виконувати свої обов’язки попри загрозу обстрілів.

"Прифронтові громади не можуть залишатися сам на сам із ризиками війни. Сьогодні люди виходять на роботу під загрозою обстрілів, комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, медики рятують життя, енергетики повертають світло, а підприємці намагаються зберегти робочі місця", — зазначив Терехов.

Народний депутат Михайло Ананченко повідомив, що пропозиції сформували на основі обговорень із представниками прифронтових громад та аналізу проблем, з якими вони стикаються.

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"Це результат тривалої спільної роботи. Під час зустрічей з Ігорем Тереховим та представниками Асоціації прифронтових міст та громад ми неодноразово обговорювали проблеми прифронтових територій і шукали конкретні шляхи їх вирішення. Практичний досвід громад став основою запропонованих законодавчих змін", — сказав нардеп.

Які гарантії пропонують для працівників

Один із законопроєктів передбачає запровадження статусу "учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій". Його планують надавати цивільним працівникам, які забезпечують функціонування громад в умовах воєнних ризиків.

Для таких працівників пропонують передбачити:

додаткові гарантії оплати праці та оплачувану відпустку;

медичну й психологічну допомогу, а також реабілітацію;

соціальний захист членів сімей;

звільнення визначених доходів від ПДФО за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій;

зарахування періодів роботи до страхового стажу в подвійному розмірі на територіях активних бойових дій та в півторакратному — на територіях можливих бойових дій.

Документально підтверджені періоди роботи пропонують враховувати з 24 лютого 2022 року.

Які пільги передбачені для бізнесу

Інший законопроєкт стосується підприємств, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій. Для них пропонують знизити ставку податку на прибуток до 9% за умови дотримання визначених критеріїв.

Також законодавчі зміни передбачають додаткові механізми врегулювання кредитних і лізингових зобов’язань підприємств. Окремо пропонують встановити особливі умови приватизації державного та комунального майна.

В Асоціації прифронтових міст і громад зазначили, що запропоновані зміни мають стосуватися соціального захисту працівників, підтримки підприємств, збереження робочих місць і забезпечення роботи місцевих бюджетів.

Як писали Новини.LIVE, Ігор Терехов виступив за збереження 64% податку на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетах і недопущення вилучення реверсної дотації з бюджетів громад на територіях активних бойових дій. Також він запропонував підвищити мінімальну зарплату до 10 тисяч гривень, прожитковий мінімум — до 7600 гривень та збільшити допомогу переселенцям. Окремо Терехов наголосив на необхідності забезпечення ВПО житлом і врахування потреб громад, які приймають переселенців.

Також Терехов заявив про необхідність окремого державного фінансування медичних закладів у прифронтових громадах, оскільки 44 із 49 комунальних медзакладів Харкова зазнали пошкоджень через російські обстріли. Серед проблем він назвав нестачу медичних працівників, перебої з постачанням ліків і складнощі з роботою лікарень в умовах небезпеки. Терехов також запропонував запровадити доплати медикам, страхування їхнього життя та здоров’я, підтримку аптек і резервне електро- та теплопостачання лікарень.