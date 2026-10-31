Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: frontlineua.org

У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів, спрямованих на посилення соціального захисту людей, які працюють на прифронтових територіях, а також підтримку місцевого бізнесу, запропоновані головою Асоціації прифронтових міст і громад Ігорем Тереховим. Законодавчі ініціативи були напрацьовані спільно з народним депутатом від Сумщини Михайлом Ананченком та його колегами з міжфракційного депутатського об’єднання "Прифронтові території".

"Прифронтові громади не можуть залишатися сам на сам із ризиками війни. Сьогодні люди виходять на роботу під загрозою обстрілів, комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, медики рятують життя, енергетики повертають світло, а підприємці намагаються зберегти робочі місця. Держава має не просто дякувати цим людям за стійкість, а створювати конкретні умови, щоб вони могли працювати й жити у своїх громадах. Особливий підхід до прифронтових територій має охоплювати і соціальний захист людей, і підтримку економіки. Адже якщо ми хочемо, щоб громади вистояли сьогодні та мали майбутнє після війни, потрібно зберегти їхній головний ресурс – людей, робочі місця та підприємства", – зазначив Ігор Терехов.

Реклама

Пропоновані законопроєкти містять низку змін. Так, передбачається запровадження статусу "учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій". Його пропонують надавати цивільним працівникам, які забезпечують функціонування громад в умовах воєнних ризиків.

Серед запропонованих гарантій: додаткові гарантії оплати праці та додаткова оплачувана відпустка; медична й психологічна допомога, реабілітація; соціальний захист членів сімей; звільнення визначених доходів від ПДФО за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій; зарахування періодів роботи до страхового стажу в подвійному розмірі на територіях активних бойових дій та в півторакратному на територіях можливих бойових дій.

Пропонується враховувати документально підтверджену роботу починаючи з 24 лютого 2022 року.

Читайте також:

Окрім цього, пакетом змін передбачається зниження податку на прибуток до 9% для підприємств, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій і відповідають визначеним умовам.

Також пропонуються додаткові механізми врегулювання кредитних і лізингових зобов’язань та особливі умови приватизації державного й комунального майна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, підготовлені за участі мера Харкова Ігоря Терехова. Один із них передбачає зниження ставки податку на прибуток до 9% для підприємств, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій і відповідають визначеним критеріям.

Також Новини.LIVE писали, що 27 жовтня Ігор Терехов закликав передбачити в бюджеті на 2027 рік більше коштів на соціальну підтримку громадян і допомогу переселенцям. Серед його пропозицій — збереження 64% податку на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетах, забезпечення ВПО житлом, підвищення мінімальної зарплати до 10 тисяч гривень і прожиткового мінімуму до 7600 гривень.