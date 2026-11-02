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Главная Харьков Чрезвычайно важный законопроект: эксперты об инициативе Терехова

Чрезвычайно важный законопроект: эксперты об инициативе Терехова

Ua ru
2 ноября 2026 19:14
Крайне важный законопроект: эксперты об инициативе Игоря Терехова facebook.com/ihor.terekhov
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины Игорь Терехов инициировал пакет законопроектов. Они направлены на усиление поддержки населения и бизнеса в прифронтовых районах.

Подробности инициатив, которые уже зарегистрированы в Верховной Раде, раскрыл экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передает Новини.LIVE.

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Эксперт о деятельности Терехова

Алексей Кущ отметил, что законодательные инициативы, предложенные Тереховым, были разработаны совместно с народным депутатом от Сумской области Михаилом Ананченко и его коллегами из межфракционного депутатского объединения "Прифронтовые территории".

Эксперт привёл высказывание главы АПМГ, которым тот объясняет необходимость принятия и реализации предлагаемых инициатив:

"Прифронтовые общины не могут оставаться один на один с рисками войны. Сегодня люди выходят на работу под угрозой обстрелов, коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, медики спасают жизни, энергетики восстанавливают свет, а предприниматели пытаются сохранить рабочие места. Государство должно не просто благодарить этих людей за стойкость, а создавать конкретные условия, чтобы они могли работать и жить в своих общинах. Особый подход к прифронтовым территориям должен охватывать и социальную защиту людей, и поддержку экономики. Ведь если мы хотим, чтобы общины выстояли сегодня и имели будущее после войны, нужно сохранить их главный ресурс — людей, рабочие места и предприятия", — сказал он.

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Среди предложенных Тереховым гарантий экономист отметил следующие:

  • дополнительные гарантии оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск;
  • медицинская и психологическая помощь,
  • реабилитация; социальная защита членов семей;
  • освобождение определенных доходов от НДФЛ за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий;
  • зачисление периодов работы в страховой стаж в двойном размере на территориях активных боевых действий и в полуторакратном — на территориях возможных боевых действий.

"В своих статьях я неоднократно писал, что население и бизнес на прифронтовых территориях нуждаются в особом статусе и особом режиме государственной поддержки. Очень надеюсь, что парламент примет этот закон без лишних промедлений", — подчеркнул Алексей Кущ.

Мы писали, что председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов инициировал пакет законопроектов. Они направлены на усиление социальной защиты людей, остающихся работать на прифронтовых территориях, и на поддержку украинского бизнеса.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, законодательство должно учитывать реалии жизни украинцев и работы в прифронтовых общинах. Он предлагает ввести налог в размере 9% для предприятий страны, расположенных на прифронтовых территориях.

Харьков Харьковская область Игорь Терехов фронт Алексей Кущ
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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