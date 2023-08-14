Приказал убить военнопленного: харьковская прокуратура объявила подозрение российскому командиру

Военнослужащий ВС РФ. Фото: РИА Новости

Прокуратура совместно с СБУ раскрыла еще одно ужасное преступление, совершенное армией РФ во время оккупации Харьковской области. Руководитель бригады "Призрак" приказал подчиненному "пустить в расход" украинского военнопленного, который был тяжело ранен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

По данным следствия, 28 марта прошлого года подозреваемый отправлен в частный дом в селе Ольховка Харьковского района, там российские военные создали "штаб", где держали украинских военнопленных и гражданских людей. В сарае они держали тяжелораненого украинского бойца и трех теробороновцев.

При входе в сарай "Шаман" начал атаковать трех военных территориальной обороны Украины, используя руки и ноги, направляя свою агрессию на получение информации о других украинских военнослужащих.

"Не получив желаемую информацию, по приказу "Шамана" военнослужащие ВС РФ под угрозой применения огнестрельного оружия вывели из сарая указанных трех представителей территориальной обороны Украины, посадили в автомобиль и вывезли", — рассказывают правоохранители.

Один из российских военных, известный как "Ангел", спросил у "Шамана", что делал с тяжелораненым украинским военным, который лежал в сарае и терял кровь. Подозреваемый велел "пустить в расход" украинского военного.

"Ангел" взял автомат и выстрелил в украинского бойца, в результате чего тот погиб на месте.

57-летнему руководителю бригады "Призрак" по прозвищу "Шаман" объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Руководителю бригады "Призрак" по прозвищу "Шаман". Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Напомним, что в Харьковской области будут судить российского военного, который пытался изнасиловать украинку.

Также мы писали о том, что на Харьковщине будут заочно судить российского военного, расстрелявшего гражданское авто.