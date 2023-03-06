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Наказувала нищити українську держсимволіку - освітянку з Балаклії засудили до 5 років тюрми

6 березня 2023 14:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Освітянку з Балаклії засудили до 5 років тюрми за роботу на ворога
Жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти строком на 10 років
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Суд виніс вирок жінці, яка під час окупації Балаклії очолила "відділ освіти" та наказувала знищувати українську держсимволіку та вилучала українські книжки. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

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Матеріали слідства 

За даними слідства у місті Балаклія місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію. Так, у травні минулого року вона обійняла посаду "начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області".

На колективних нарадах колаборантка повідомляла підлеглим їй директорам навчальних закладів Балаклійської та Савинської ОТГ, що навчальний процес буде здійснюватись виключно на російській мові та за освітніми стандартами держави-агресора. 

"Крім того, "начальниця" видавала накази про прийняття директорів шкіл на роботу та модерувала процес направлення вчителів до м. Курськ РФ для проходження перепідготовки за стандартами та програмами РФ", — йдеться у повідомленні. 

Також псевдоосвітянка надавала вказівки підлеглим їй директорам навчальних закладів вилучити з бібліотек українську літературу та державну українську символіку. Від підлеглих вона вимагала комісійно складати та підписувати відповідні акти. 

Рішення суду

Суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області виніс обвинувальний вирок. Жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти строком на 10 років. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть двох чоловіків за співпрацю з окупантами. До суду передано справу експоліціянта, який під час окупації став "главой администрации" села у Харківському районі. Також судитимуть мешканця Балаклії, який не тільки пішов на співпрацю з ворогом, а ще й агітував своїх колег.

Також, до відповідальності притягнуто російського льотчика, який бомбардував телевежу в Харкові. Його засудили до 12 років тюрми. 

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