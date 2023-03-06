Педагог из Балаклеи приговорили к 5 годам тюрьмы за работу на врага

Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги в сфере образования сроком на 10 лет

Суд вынес приговор женщине, во время оккупации Балаклеи возглавившей "отдел образования". Также она приказывала уничтожать украинскую госсимволику и изымала украинские книги.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Материалы следствия

По данным следствия, в городе Балаклея местная жительница добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию. Так, в мае прошлого года она вступила в должность "начальника отдела образования Балаклейского ТУ Изюмского района Харьковской области".

На коллективных совещаниях коллаборантка сообщала подчиненным ей директорам учебных заведений Балаклейской и Савинской ОТГ, что учебный процесс будет осуществляться исключительно на русском языке и по образовательным стандартам государства-агрессора.

"Кроме того, "начальница" издавала приказы о принятии директоров школ на работу и модерировала процесс направления учителей в г. Курск России для прохождения переподготовки по стандартам и программам РФ", - говорится в сообщении.

Также псевдопросветительница давала указания подчиненным ей директорам учебных заведений изъять из библиотек украинскую литературу и государственную украинскую символику. От подчиненных она потребовала комиссионно составлять и подписывать соответствующие акты.

Решение суда

Судья Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области вынес обвинительный приговор. Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или в органах, предоставляющих публичные услуги в сфере образования сроком на 10 лет. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, что в Харькове будут судить двух мужчин за сотрудничество с оккупантами . В суд передано дело эксполицианта, который во время оккупации стал главой администрации села в Харьковском районе. Также будут судить жителя Балаклеи, который не только пошел на сотрудничество с врагом, но и агитировал своих коллег.

Также к ответственности привлечен российский летчик , который бомбил телебашню в Харькове. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.