Налагодив харчування для окупантів: на Харківщині сільського голову підозрюють у держзраді

Голова Чкаловської селищної тергромади, який після захоплення регіону погодився на співпрацю з окупантами. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Голова Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району після захоплення регіону добровільно погодився на співпрацю з окупантами. Посадовцю заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали справи

За даними слідства, посадовець складав списки з персональними даними військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО та їх родин, передавав вказані дані російським військовим для "перевірок".

Крім цього, зрадник забезпечив окупантам доступ до будівель та споруд місцевих сільськогосподарських і промислових підприємств. Також він заправляв дизельним паливом російську військову техніку.

"Зрадник навіть встиг організувати харчування російських військовослужбовців у їдальні Чкаловського ліцею", — розповідають у прокуратурі.

Перед деокупацією він втік на територію рф, де нині переховується від українського правосуддя. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть очільницю неокупованої громади. Жінка добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Також ми розповідали, що на Харківщині викрито колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації. Жінка вела прийом громадян, які зверталися до окупаційної влади із заявами про отримання матеріальної допомоги в розмірі 10 000 рублів від РФ.