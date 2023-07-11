Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Налагодив харчування для окупантів: на Харківщині сільського голову підозрюють у держзраді arrow

Налагодив харчування для окупантів: на Харківщині сільського голову підозрюють у держзраді

11 липня 2023 17:33
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Налагодив харчування для окупантів: на Харківщині сільського голову підозрюють у держзраді
Голова Чкаловської селищної тергромади, який після захоплення регіону погодився на співпрацю з окупантами. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району після захоплення регіону добровільно погодився на співпрацю з окупантами. Посадовцю заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі

Читайте також:

Матеріали справи 

За даними слідства, посадовець складав списки з персональними даними військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО та їх родин, передавав вказані дані російським військовим для "перевірок". 

Крім цього, зрадник забезпечив окупантам доступ до будівель та споруд місцевих сільськогосподарських і промислових підприємств.  Також він заправляв дизельним паливом російську військову техніку.  

"Зрадник навіть встиг організувати харчування російських військовослужбовців у їдальні Чкаловського ліцею", — розповідають у прокуратурі. 

Перед деокупацією він втік на територію рф, де нині переховується від українського правосуддя.  Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть очільницю неокупованої громади. Жінка добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. 

Також ми розповідали, що на Харківщині викрито колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації. Жінка вела прийом громадян, які зверталися до окупаційної влади із заявами про отримання матеріальної допомоги в розмірі 10 000 рублів від РФ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз