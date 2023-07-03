Передавала дані ворогу: на Харківщині судитимуть очільницю неокупованої громади

Очільниця громади, яка передавала представникам РФ розвідувальну інформацію. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 49-річної посадової особи органу місцевого самоврядування за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Жінка передавала представникам РФ розвідувальну інформацію.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, жінка, будучи сільським головою однієї з територіальних громад Красноградського району, добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Ця тергромада не перебувала під окупацією російських військ і увесь період збройної агресії знаходилася у глибокому тилу Сил оборони України.

"Посадовиця склала список під назвою "Вредители", до якого входили мешканці Красноградщини, які активно висловлюють проукраїнську позицію", — розповідають у прокуратурі.

Очільниця громади, яка передавала представникам РФ розвідувальну інформацію. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Також на завдання російських кураторів жінка збирала та передавала інформацію щодо осіб, які здійснювали та здійснюють захист України у складі ЗСУ, відомості щодо розташування споруд цивільного захисту (бомбосховищ та об’єктів укриття), окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, у яких проводяться наради представників органів влади.

Наприкінці січня цього року правоохоронці затримали зрадницю в порядку ст. 208 КПК України. Нині обвинувачена перебуває під вартою та тимчасово відсторонена від посади. Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Нагадаємо, що встановлено особу ще однієї колаборантки, яка співпрацювала з окупантами в Куп’янську. Жінка добровільно обійняла посаду при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Також ми писали про те, що СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові. До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.