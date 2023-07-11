Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Наладил питание для оккупантов: в Харьковской области сельского голову подозревают в госизмене arrow

Наладил питание для оккупантов: в Харьковской области сельского голову подозревают в госизмене

11 июля 2023 17:33
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Наладил питание для окупантов: на Харьковщине сельского голову подозревают в госизмене
Глава Чкаловской поселковой тергромады, который после захвата региона согласился на сотрудничество с оккупантами. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Глава Чкаловской поселковой объединенной территориальной общины Чугуевского района после захвата региона добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами. Чиновнику заочно уведомлено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Материалы дела

По данным следствия, чиновник составлял списки с персональными данными военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участников АТО и их семей, передавал указанные данные российским военным для "проверок".

Кроме этого, предатель обеспечил оккупантам доступ к зданиям и сооружениям местных сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Также он заправлял дизельным топливом российскую военную технику.

"Предатель даже успел организовать питание российских военнослужащих в столовой Чкаловского лицея", — рассказывают в прокуратуре.

Перед деоккупацией он сбежал на территорию России, где ныне скрывается от украинского правосудия. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, что в Харьковской области будут судить главу неоккупированной громады. Женщина добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в подрывной деятельности против Украины.

Также мы рассказывали, что на Харьковщине разоблачена коллаборантка, работавшая в оккупационной администрации. Женщина вела прием граждан, обращавшихся к оккупационным властям с заявлениями о получении материальной помощи в размере 10 000 рублей от РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз