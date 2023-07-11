Наладил питание для окупантов: на Харьковщине сельского голову подозревают в госизмене

Глава Чкаловской поселковой тергромады, который после захвата региона согласился на сотрудничество с оккупантами. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Глава Чкаловской поселковой объединенной территориальной общины Чугуевского района после захвата региона добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами. Чиновнику заочно уведомлено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

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По данным следствия, чиновник составлял списки с персональными данными военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участников АТО и их семей, передавал указанные данные российским военным для "проверок".

Кроме этого, предатель обеспечил оккупантам доступ к зданиям и сооружениям местных сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Также он заправлял дизельным топливом российскую военную технику.

"Предатель даже успел организовать питание российских военнослужащих в столовой Чкаловского лицея", — рассказывают в прокуратуре.

Перед деоккупацией он сбежал на территорию России, где ныне скрывается от украинского правосудия. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, что в Харьковской области будут судить главу неоккупированной громады. Женщина добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в подрывной деятельности против Украины.

Также мы рассказывали, что на Харьковщине разоблачена коллаборантка, работавшая в оккупационной администрации. Женщина вела прием граждан, обращавшихся к оккупационным властям с заявлениями о получении материальной помощи в размере 10 000 рублей от РФ.