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Наліт "Шахедів" та евакуація — що відбувається на Харківщині

30 жовтня 2024 10:23
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ситуація у Харківській області 30 жовтня — в ОВА розповіли наслідки ворожих атак
Зруйнований будинок на Харківщині внаслідок обстрілів. Фото: Харківська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

Окупанти не припиняють атакувати Харківську область. Від ночі і до ранку у кількох громадах лунали потужні вибухи від артилерії, ударних безпілотників. Тривають активні бойові дії.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Де зафіксували влучання у Харківській області

Російські війська безупинно атакують Харківщину. Атаки почалися ще з вечора, 29 жовтня. Зокрема у Руських Тишка від обстрілу пошкоджено житловий будинок, а у селі Безруки зафіксували пошкодження у дев'яти приватних житлових будинках. Постраждала 10-річна дитина, та дві жінки віком 68 та 74 роки. Також об 11:00 у Куп'янську ворожий дрон скинув боєприпас та пошкодив службове авто газової служби, а у Петрівці є влучання в полі. 

Перші вибухи пролунали 30 жовтня о 01:45 у Лозовій, де внаслідок збиття "Шахеда" є пошкодження автошляху Р-51. Також о 02:42 у селі Ков'яги від збиття БпЛА загорілася суха трава на площі 20 м².

О 04:13 у Царедарівці від збиття "Шахеда" загорівся гараж та господарча споруда, є постраждала — 39-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. За кілька хвилин, о 04:30 у Ков'ягах уламки БпЛА влучили в землю під час перевірки обстрілу. 

Яка ситуація на Харківському напрямку

Тим часом російські війська чотири рази атакували позиції ЗСУ у районах Вовчанська та Липців. Наразі триває бій. Крім того, ворог 22 рази атакував позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку.

"Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Триває п’ять боєзіткнень у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового", — повідомив Олег Синєгубов.

З Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуювали 192 людини, серед яких є п'ятеро дітей. 

Нагадаємо, голова Куп'янської міської військової адміністрації заявив, що російські війська практично впритул наблизилися до Куп’янська і вже перебувають за три кілометри від міста. 

Також 29 жовтня російські війська завдали авіаудару по Основ'янському районі у Харкові. Прокуратура показала наслідки атаки на відео з коптера. 

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