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Налет "Шахедов" и эвакуация — что происходит на Харьковщине

30 октября 2024 10:23
Анастасия Постоенко - Редактор
Ситуация в Харьковской области 30 октября – в ОВА рассказали последствия вражеских атак
Разрушенный дом в Харьковской области в результате обстрелов. Фото: Харьковская ОВА
Анастасия Постоенко - Редактор

Оккупанты не прекращают атаковать Харьковскую область. С ночи и до утра в нескольких общинах раздавались мощные взрывы от артиллерии, ударных беспилотников. Продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Где зафиксировали попадание в Харьковской области

Российские войска непрерывно атакуют Харьковщину. Атаки начались еще с вечера, 29 октября. В частности, у Русских Тишках от обстрела поврежден жилой дом, а в селе Безруки зафиксировали повреждения в девяти частных жилых домах. Пострадал 10-летний ребенок и две женщины в возрасте 68 и 74 года. Также в 11:00 в Купянске вражеский дрон сбросил боеприпас и повредил служебный автомобиль газовой службы, а в Петровке есть попадание в поле.

Первые взрывы прогремели 30 октября в 01:45 в Лозовой, где в результате сбития "Шахеда" повреждение автодороги Р-51. Также в 02:42 в селе Ковяги от ущерба БпЛА загорелась сухая трава на площади 20 м².

В 04:13 в Царедаровке от ущерба "Шахеда" загорелся гараж и хозяйственная постройка, есть пострадавшая — 39-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Через несколько минут, в 04:30 в Ковягах обломки БпЛА попали в землю во время проверки обстрела.

Какая ситуация на Харьковском направлении

Тем временем российские войска четырежды атаковали позиции ВСУ в районах Волчанска и Липцев. В настоящее время идет бой. Кроме того, враг 22 раза атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении.

"Вблизи Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили 17 атак. Продолжается пять боестолкновений в районах Богуславки, Загрызово, Колесниковки и Новоосинового", — сообщил Олег Синегубов.

Из Купянского и Боровского направлений в сутки эвакуировали 192 человека, среди которых пятеро детей.

Напомним, глава Купянской городской военной администрации заявил, что российские войска практически вплотную приблизились к Купянску и уже находятся в трех километрах от города.

Также 29 октября российские войска нанесли авиаудар по Основянскому району в Харькове. Прокуратура показала последствия атаки на видео с коптера.

Харьков обстрелы Шахед балистическая атака Харьковская область атака

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