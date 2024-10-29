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Росіяни впритул наблизились до Куп'янська, — МВА

29 жовтня 2024 20:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Куп'янськ атакують КАБами, росіяни за три кілометри від міста, — МВА
Російські загарбники. Ілюстративне фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російські війська впритул наблизилися до Куп’янська Харківської області. Загарбники перебувають за три кілометри від міста.

Про це повідомив голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 29 жовтня.

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За словами Беседіна, місто Куп’янськ потерпає від російських обстрілів, що призводить до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

"Навіть якщо говорити про правий берег, ворог постійно б’є, в тому числі керованими авіабомбами потужністю півтори тонни. Це шалена руйнівна сила", — зазначив він.

За словами голови міськадміністрації, попри складну ситуацію, на правому березі Куп’янська все ще функціонують деякі установи та надаються комунальні послуги.

Однак, як наголошує Беседін, передбачити подальший розвиток подій стає все важче. Евакуація жителів триває.

Нагадаємо, минулого тижня російські загарбники завдали удару по місту Куп'янськ. Сталися влучання в районі магазину та місцевого ринку. А в мережі опублікували кадри, як виглядає центр населеного пункту зараз.

Також ми писали, що у Харківській області триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів Куп'янського району.

авіабомба Куп'янськ окупація війна в Україні Харківська область

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