Війна в Україні — Ігоре Терехов заявив, що потрібен сталий мир

Сценарій із тимчасовим перемир'ям без довгострокових гарантій, фактично "заморозкою війни" для України є неприйнятним. Нам потрібен тільки справжній мир.

На цьому наголосив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Україні потрібен сталий мир

"Давайте будемо відрізняти заморозку конфлікту від досягнення нашої мети — миру. Що таке заморозка конфлікту для прифронтових міст та громад? Це катастрофа. Це катастрофа, бо тоді наші міста та громади, які розташовані поряд з кордоном з Російською Федерацією, будуть таким певним "сталевим дикобразом". Сюди не прийдуть інвестиції, бо це величезні ризики. Сюди не прийде молодь, навпаки, цей "сталевий дикобраз", мілітаризована зона сприятимуть тому, що люди будуть виїжджати, молодь будуть виїжджати", — пояснив посадовець.

За його словами, сьогодні кожна людина в Україні знає, що якщо настане мир — ми відбудуємо, ми створимо робочі місця, ми будемо жити ще краще, ніж жили до війни.

"І ми це зробимо! Людей підтримує ця віра. А коли не буде цієї віри — буде закриватися бізнес, будуть зачинатися банки, будуть виїжджати люди, молодь, населення старітиме — все, стагнація. Для нас це неприцнятий варіант, в жодному разі", — заявив голова АПМГ.

Він наголосив, що довготривалий мир можливий лише за умови довгострокових гарантій від наших партнерів.

"Потрібні гарантії, чіткі гарантії того, що цей мир буде не на рік, на два, на три, на п'ять. Це дуже важливо. Для того сьогодні і воюють наші люди, для того ми переживаємо все це, а не для того, щоб через три роки знову повернулася війна", — констатував Ігор Терехов.

