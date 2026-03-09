Видео
Нам нужен настоящий мир, а не заморозка войны, — Терехов

Нам нужен настоящий мир, а не заморозка войны, — Терехов

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 16:50
Война в Украине — Игорь Терехов заявил, что нужен устойчивый мир
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Сценарий с временным перемирием без долгосрочных гарантий, фактически "заморозкой войны" для Украины неприемлем. Нам нужен только настоящий мир.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Украине нужен устойчивый мир

"Давайте будем отличать заморозку конфликта от достижения нашей цели — мира. Что такое заморозка конфликта для прифронтовых городов и громад? Это катастрофа. Это катастрофа, потому что тогда наши города и громады, которые расположены рядом с границей с Российской Федерацией, будут таким определенным "стальным дикобразом". Сюда не придут инвестиции, потому что это огромные риски. Сюда не придет молодежь, наоборот, этот "стальной дикобраз", милитаризованная зона будут способствовать тому, что люди будут выезжать, молодежь будут выезжать", — пояснил чиновник.

По его словам, сегодня каждый человек в Украине знает, что если наступит мир — мы отстроим, мы создадим рабочие места, мы будем жить еще лучше, чем жили до войны.

"И мы это сделаем! Людей поддерживает эта вера. А когда не будет этой веры — будет закрываться бизнес, будут зачинаться банки, будут выезжать люди, молодежь, население будет стареть — все, стагнация. Для нас это неприемлемый вариант, ни в коем случае", — заявил глава АПМГ.

Он подчеркнул, что долговременный мир возможен только при условии долгосрочных гарантий от наших партнеров.

"Нужны гарантии, четкие гарантии того, что этот мир будет не на год, на два, на три, на пять. Это очень важно. Для того сегодня и воюют наши люди, для того мы переживаем все это, а не для того, чтобы через три года снова вернулась война", — констатировал Игорь Терехов.

Последние заявления Игоря Терехова

Ранее мэр Харькова раскрыл планы на следующую зиму в городе. По его словам, нужно наращивать дифференцированную систему теплоснабжения и водоснабжения. Харькову ранее приходилось принимать нестандартные решения, и он продолжит это делать и в дальнейшем.

Также Игорь Терехов заявлял, что нужна поддержка рождаемости в прифронтовых громадах. Сейчас прифронтовые города и села находятся в зоне особого демографического риска. Уровень рождаемости в Украине составляет около одного ребенка на женщину при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения.

Харьков Игорь Терехов перемирие война в Украине гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
