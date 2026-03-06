Терехов розповів про плани Харкова на наступну зиму

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, як місто пережило зиму. Також він поділився планами на наступний опалювальний сезон.

Про це Ігор Терехов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Терехов про плани на наступну зиму

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад нагадав, що попереджав, що ця зима буде найважчою для України не тільки з початку повномасштабної війни, а загалом з 1991 року.

Попри це, за його словами, Харків пережив зимовий період, хоча й було дуже складно. Терехов подякував усім фахівцям, які доклали надзвичайних зусиль, щоб місто вистояло.

"Ми пережили зиму, але ми не закінчили опалювальний сезон. Тому всього коментувати не буду. Хочу сказати, що були величезні виклики.

Я дякую сьогодні нашим усім комунальним службам. Вони справжні герої. Енергетики, тепловики... Вони справжні герої, бо ми працювали цілодобово. Не один тиждень... І те, що ми пройшли, це вже історія. Але я дуже радий, що ми разом пройшли цю зиму і пройшли на найвищому рівні", — сказав Терехов.

Водночас він поділився планами на наступний опалювальний сезон. Міський голова зазначив, що місту раніше доводилося ухвалювати нестандартні рішення, і Харків продовжить це робити й надалі.

"Ми працюємо, будемо працювати. Нам потрібно нарощувати диференційовану систему теплопостачання і водопостачання. Так сталося, що система ППО не може нас вберегти, бо відстань до кордону з РФ дуже близька, тому маємо захищати самі себе. І дуже такі нестандартні рішення, які ми приймали, будемо надалі приймати", — пояснив Терехов.

Важливі заяви Ігоря Терехова

Нещодавно Терехов заявив, що прифронтові громади перебувають у зоні особливого демографічного ризику. Саме тому, на його думку, держава має забезпечити окремий пакет підтримки народжуваності.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з внутрішньо переміщеними особами запропонував на державному рівні запровадити День ВПО. За його словами, така дата могла б постійно нагадувати суспільству та владі про необхідність створення умов для людей, які втратили домівки, зокрема забезпечення їх житлом і можливістю працевлаштування.

Раніше Терехов окреслив ключові питання, які місцеве самоврядування повинно вирішувати разом із центральною владою. Йдеться про стабільне фінансування зарплат працівників бюджетної сфери, підтримку малого та середнього бізнесу, встановлення справедливих тарифів на розподіл газу, а також створення дієвих механізмів для працевлаштування та інтеграції переселенців у громади.