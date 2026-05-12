Нардеп: ВПО масово хочуть повернутися до Харкова
Народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко повідомив, що внутрішньо переселені особи масово хочуть повернутися до Харкова. Місто залишається одним з тих, куди біженці прагнуть обовʼязково повернутися.
Про це Максим Ткаченко сказав в ефірі Ранок.LIVE.
ВПО прагнуть повернутися до Харкова
Ткаченко зазначив, що велика кількість людей виїхали з Харкова, оскільки пошкоджене житло або родини з дітьми. За його словами, наразі вони перебувають у різних куточках України.
Він розповів, що постійно проводяться опитування та переселенці наголошують на бажанні повернутися до Харкова.
