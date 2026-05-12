Нардеп: ВПО масово хочуть повернутися до Харкова

Внутрішньо переміщена особа. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко повідомив, що внутрішньо переселені особи масово хочуть повернутися до Харкова. Місто залишається одним з тих, куди біженці прагнуть обовʼязково повернутися.

Про це Максим Ткаченко сказав в ефірі Ранок.LIVE.

ВПО прагнуть повернутися до Харкова

Ткаченко зазначив, що велика кількість людей виїхали з Харкова, оскільки пошкоджене житло або родини з дітьми. За його словами, наразі вони перебувають у різних куточках України.

Він розповів, що постійно проводяться опитування та переселенці наголошують на бажанні повернутися до Харкова.

Харків — останні новини

Журналісти Новини.LIVE відвідали Центральний парк Харкова та показали, який вигляд має алея сакур. Щороку вона приваблює місцевих та гостей міста.

Читайте також:

А з 11 по 13 травня частина будинків залишиться без газу через ремонт мереж. Відомо, що роботи триватимуть у Київському, Салтівському та Слобідському районах.

Крім того, 10 травня в Салтівському районі сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка та врятували пʼятьох мешканців, серед яких троє дітей.