У Харкові з палаючої квартири врятували трьох дітей

Рятувальник в квартирі гасить вогонь. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

У Салтівському районі Харкова вранці 10 травня сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Харківській області.

Рятувальник намагається відчинити двері. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Рятувальник працює на місці пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Пожежа у Харкові

За даними рятувальників, повідомлення про займання надійшло до ДСНС близько 06:00. Горіла квартира на другому поверсі будинку. На місце виїхали два відділення рятувальників. Коли вони прибули, одна з кімнат уже була охоплена вогнем, а під’їзд сильно затягнуло димом.

Надзвичайник допомагає старенькій спуститися по сходах. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Рятувальниця спілкується з чоловіком. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Постраждалі унаслідок пожежі

Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували п’ятьох мешканців будинку, серед яких було троє дітей. У квартирі рятувальники знайшли тіло 57-річного чоловіка. Він загинув на місці. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів. Попередньо причиною займання стало коротке замикання електромережі.

Будинок у якому сталася пожежа. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Машина рятувальників біля будинку, в якому горіла квартира. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська продовжили атакувати Харків та область. Минулої доби під ударами опинилися самий обласний центр і ще сім населених пунктів регіону. Один із російських безпілотників влучив у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Після атаки допомога знадобилася чотирьом жінкам віком 74, 70 та 32 роки, а також одному восьмирічному хлопчику.

Читайте також:

Також Новини.LIVE повідомляли, що 7 травня російські безпілотники атакували житловий сектор у Новобаварському районі Харкова. На місці влучання одразу спалахнули пожежі. Загалом пошкоджено близько 38 будинків, у яких вибито шибки та понівечено дахи. Окрім осель, постраждало і майно містян — один цивільний автомобіль згорів вщент, а торговельний павільйон зазнав значних пошкоджень.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у Харкові поліція встановлює обставини нічної стрілянини в Основ’янському районі. Після пострілів біля дороги знайшли 22-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. У нього було вогнепальне поранення ноги. Постраждалого госпіталізували.