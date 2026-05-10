У Харкові з палаючої квартири врятували трьох дітей
У Салтівському районі Харкова вранці 10 травня сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Харківській області.
Пожежа у Харкові
За даними рятувальників, повідомлення про займання надійшло до ДСНС близько 06:00. Горіла квартира на другому поверсі будинку. На місце виїхали два відділення рятувальників. Коли вони прибули, одна з кімнат уже була охоплена вогнем, а під’їзд сильно затягнуло димом.
Постраждалі унаслідок пожежі
Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували п’ятьох мешканців будинку, серед яких було троє дітей. У квартирі рятувальники знайшли тіло 57-річного чоловіка. Він загинув на місці. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів. Попередньо причиною займання стало коротке замикання електромережі.
